به گزارش خبرنگار مهر، محمود افشاردوست پس از معرفی «ایگور کولاکوویچ» به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران گفت: روند اقدامات ما برای این تغییرات یک هفته بعد از المپیک ریو آغاز شد و با بررسی های جامع به این نتیجه رسیدیم که باید سرمربی تیم ملی را تغییر دهیم.

وی افزود: در این راستا مذاکرات و رایزنی ها با مربیان و گزینه های تراز اول جهان شروع شد که این مربیان در وهله اول باید از کارنامه قوی برخوردار می بودند. البته این روند کمی هم طولانی شد، چراکه بسیاری از این گزینه ها بنا به دلایل مختلف از جمله مسائل خانوادگی، مسائل تجاری و مالی و همچنین تمایل به فعالیت در باشگاه های اروپایی نخواستند در ایران مشغول به کار شوند.

دبیر فدراسیون والیبال ادامه داد: ما در ادامه روند بررسی برنامه های مربیان مورد نظر به ۵ گزینه رسیدیم که از این بین در نهایت «استویچف» و کولاکوویچ باقی ماند. استویچف که در ابتدا حاضر نبود به ایران بیاید اما بعد از حضور در کشورمان و بازدید از امکانات و سطح فنی بازیکنان نظرش تغییر کرد. هرچند که او قصد داشت به عنوان مدیر پروژه تا دو سال در والیبال ایران فعالیت کند و سپس با رسیدن به استانداردهای مورد نظرش به عنوان سرمربی معرفی شود که ما به توافق نرسیدیم.

افشاردوست خاطر نشان کرد: هیات رئیسه فدراسیون والیبال تمام برنامه ها و شرایط این دو گزینه را با توجه به برنامه های راهبردی فدراسیون و اهداف بلندمدت در نشست های مختلف بررسی کردند و در نهایت به کولاکوویچ رسیدند. به این ترتیب او تا دو سال سکان دار هدایت تیم ملی ایران شد. کولاکوویچ ۸ سال سرمربی صربستان بود و عملکرد خوبی در قاره اروپا و لیگ جهانی داشته است.

وی در خاتمه با مقایسه کولاکوویچ با «لوزانو» گفت: اولین برتری کولاکوویج نسبت به لوزانو برقراری ارتباط بهتر با بازیکنان از لحاظ زبان انگلیسی و همچنین ایجاد انگیزه است. ما در زمان لوزانو به وضوح شاهد این مشکل بودیم و ارتباط لازم و مطلوب بین وی و بازیکنان بدست نیامد. در نهایت امیدواریم کولاکوویچ بتوان با توجه به تجارب بالای خود در عرصه اروپا و جهان به والیبال ایران کمک کند و ما را به اهداف عالی خود برساند.