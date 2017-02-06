توسعه ترانزیت یکی از راه های وابستگی اقتصاد دیگر کشورها به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی همایش «اقتصاد مقاومتی و نقش ادارات در تحقق آن» با حضور فرمانده سپاه امام سجاد(ع)، مدیرکل دیوان محاسبات، ناظر گمرکات استان و جمعی از بسیجیان ادارات استان هرمزگان به میزبانی بندر شهید رجایی برگزار شد. بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش، بررسی چگونگی عملکرد دستگاه های اجرایی در پیروی از منویات مقام معظم رهبری، تبیین راهبردهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد فرهنگ کار و مصرف کالای ایرانی، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه ها و تبیین نقش عاملان ذیحساب و مدیران مالی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است.

عفیفی پور اقتصاد مقاومتی را یک بحث علمی، منطقی و اعتقادی دانست و گفت: پیشی گرفتن صادرات بر واردات در بندر شهید رجایی نشانگر افزایش تولیدات داخلی و همچنین گام نهادن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل گرایی را از جمله ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات از جمله دیگر عوامل اثرگذار در این راستاست که اصلاح و بهبود فرآیندها در فعالیت های بندری می تواند برای دستیابی به این مهم کارگشا باشد.

عفیفی پور بر لزوم بهره گیری از ظرفیت ترانزیت با مشارکت دستگاه های مرتبط در بندر شهید رجایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و در این رابطه بیان داشت: یکی از راه های وابسته کردن اقتصاد دیگر کشورها به ایران، توسعه ترانزیت است که می توان از این ظرفیت پنهان برای تقویت اقتصاد ملی بهره گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بخش دیگری از اظهاراتش، به بیان پیامدهای مثبت اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش بیکاری و به دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به نقش سیستم های حمایتی پولی و مالی در این رابطه گفت: بخش غیردولتی داخلی و سرمایه گذاران خارجی به دنبال تبدیل منابع خود به ثروت و کار هستند که ما باید از این فرصت بهره بگیریم تا توان مقاومتی اقتصاد کشور تقویت شود.

سردار رضا ترابی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان نیز طی اظهاراتی، تنها راه برون رفت کشور از وضعیت فعلی را عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی دانست و هدف از برگزاری این همایش را آشنا نمودن بسیجیان و فعالان صنعت حمل و نقل به ویژه در حوزه تجارت دریایی با مفاهیم و الزامات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

وی خواستار نهادینه شدن فرهنگ کار و تلاش در مجموعه های اداری و اقتصادی و لزوم فرهنگسازی متولیان امر در این رابطه شد.

احمدعلی حسینی مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که به تشریح مفاهیم، الزامات و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان پرداخت.