«مسکن»؛ مهمترین عامل رضایتمندی شهروندان تهرانی از محلات

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست هم اندیشی مدیران محلات شهرک محلاتی و قائم(عج) با حضور مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و جمعی از مدیران محلی این منطقه برگزار شد.

طلایی در این نشست با بیان اینکه شهرک های شهید محلاتی و قائم(عج) از مناطق مهم و اثرگذار تهران هستند، افزود: با هم افزایی مدیران محلات و شورایاری ها این امکان وجود دارد تا برخی نواقص موجود برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه شوراهای محلی که در قانون اساسی ما ذکر شده از جمله ارکان مهم مردم سالاری دینی هستند، افزود: تجارب جهانی نیز نشان می دهد یکی از بسترهای توسعه و پیشرفت افزایش سطح مشارکت شهروندان در جامعه همین شورای محلی بوده و ما کشورهایی را داریم که با سابقه 300 تا 400 سال در این حوزه کار کردند.

طلایی افزود: در کشور ما این نهال 14 سال است که پا گرفته و چالش های متعددی را در پیش روی خود دارد.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران با تاکید بر اینکه اصل وجود شوراهای محلات را همه باید قدر بدانیم و تلاش کنیم این نهاد را تقویت کنیم تا مسیر رشد و تعالی و پیشرفت و ایجاد فرصت خدمت به مردم فراهم شود، گفت: بنده بی اطلاع از مشکلات و چالش ها و ایرادات نیستم اما موضوع ما افراد نیست موضوع ما نهادی است که به حسب قانون و به حسب تجربه و ضرورت برای کشور ما برای تامین مردم سالاری دینی و واگذاری کار مردم به مردم در سطح مسائل مدیریتی و اجرایی یک ضرورت است.

طلایی تاکید کرد: نهاد شورای محل به نمایندگی از مردم و برخاسته از متن مردم است و وظیفه پیگیر تمام امورات محل را از طریق دستگاه ها و مراجع گوناگون دارد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نیز با اشاره به اینکه اقتصاد شهر از اقتصاد محله آغاز می گردد، افزود: یکی از مهمترین مباحث در حوزه اقتصاد محلات را می توان در نحوه توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از فقر و نابرابری های اجتماعی در ارتباط مستقیم با نحوه پراکنش خدمات شهری در مناطق مختلف است، افزود: حتی موضوعاتی همچون مهاجرت های درون شهری و دورن محلات نیز بر همین اساس و مدل قابل تفسیر و توجیه است.

استاد دانشگاه خاطرنشان نمود: یکی از موضوعات جالب در حوزه اقتصاد شهری که کمتر مورد بحث قرار گرفته مساله «رضایتمندی سکونتی» است که میزان رضایت مندی فرد و خانواده ها را از محیط های محلی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه مهمترین عامل رضایتمندی سکونتی مردم تهران در بسیاری از مناطق مساله مسکن، است، ادامه داد: امنیت، دسترسی مطلوب به حمل و نقل آسان و دسترسی به تسهیلات خدماتی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.