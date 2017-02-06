ابلاغ کاهش ۵۰ درصدی تعرفه استفاده از ترافیک داخلی در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اجرای منویات مقام معظم رهبری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: از ۱۳ سال گذشته موضوع شبکه ملی اطلاعات از جمله مطالبات مقام معظم رهبری بوده است که نگاه هوشمندانه ایشان را در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی نشان می‌دهد.

وی گفت: با اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات از فرصت‌های این حوزه استفاده کرده و شاهد کاهش تهدیدات فضای مجازی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت‌های قبلی هیچ‌کدام بنا نداشتند که این پروژه ملی را انجام ندهند، اضافه کرد: از ابتدا بنا بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود اما ما خرسندیم که این پروژه که نتیجه یک کار جمعی است، در این دولت انجام شد.

واعظی با تأکید بر اینکه نباید نگاه تنگ‌نظرانه به بسترهای فراهم شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم، گفت: تمام فعالان این بخش و مجموعه ICT کشور باید با همکاری و همدلی، این حوزه را توسعه دهند و سر یک سفره بنشینند.

وی با بیان اینکه با کاهش هزینه‌ها و کاهش درآمد فروش پهنای باند، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کردیم ادامه داد: در گذشته در سالیان طولانی در ذهن مردم این موضوع تأکید شده بود که شبکه ملی اطلاعات محدودیت دسترسی است و مردم از نیازمندی‌های ارتباطی بی‌بهره خواهند شد، اما ما بدون آنکه تبلیغ کنیم، این موضوع را برای مردم تفهیم کردیم که شبکه ملی اطلاعات نه محدودیت به همراه خواهد داشت و نه قطع دسترسی‌ها را ممکن می‌کند؛ بلکه این شبکه تنها سرعت بالای دسترسی به اطلاعات را به همراه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه باید حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی تضمین شود، اجرای شبکه ملی اطلاعات را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که باعث تضمین فعالیت کاربران در شبکه‌های مجازی خواهد بود.

واعظی با انتقاد از مشکلاتی که سد راه کسب و کارهای آنلاین در فضای مجازی است نیز گفت: برخی می‌گویند هر گروهی که در شبکه اجتماعی کسب و کاری راه می‌اندازد، باید جلوی آن گرفته شود؛ این موضوع اصلاً درست نیست و ما نمی‌توانیم بی‌دلیل یک کسب و کاری را تعطیل کرده و عده‌ای را بیکار کنیم تا بقیه کار کنند.

وی رویکرد دولت و شورای عالی فضای مجازی را تقسیم مساوی ثروت در حوزه خدمات فضای مجازی عنوان کرد و گفت: اگر کسی در این فضا وارد می‌شود و شروع به فعالیت می‌کند، باید از آن سود ببرد و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات گفت: باید مزایای شبکه ملی اطلاعات را از زبان‌ مختلف به مردم بگویید تا مردم فکر نکنند فقط دولت از این شبکه تعریف می‌کند.

ابلاغ کاهش ۵۰ درصدی تعرفه استفاده از ترافیک داخلی در هفته آینده

واعظی همچنین از ابلاغ کاهش ۵۰ درصدی تعرفه استفاده از ترافیک اینترنت داخلی طی هفته آینده خبر داد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه استفاده از ترافیک داخلی نصف استفاده از ترافیک اینترنت خارجی محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: این مصوبه روز یکشنبه هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به امضای اعضا می‌رسد و برای اجرا به تمامی ارائه‌دهندگان ابلاغ خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همدلی مرکز ملی فضای مجازی و کار کارشناسی صورت گرفته در موضوع شبکه ملی اطلاعات تشکر کرد.

اجرای طرح رجیستری موبایل از تیرماه ۹۶

واعظی در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل در شبکه اپراتوری کشور گفت: این پروژه در مرحله پایلوت قرار دارد و همکاری وزارت ارتباطات با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تداوم دارد.

وی گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های مورد نظر برای اجرای این طرح در شبکه مخابراتی کشور خریداری شده و مشکلات سخت‌افزاری آن حل شده است، اما اجرای این طرح با برخی مشکلات نرم‌افزاری همراه است که امیدواریم تا تیرماه سال ۹۶ برطرف شود و فاز رسمی این طرح از تیرماه سال آینده به طور کامل اجرایی شود.