لزوم جلوگیری از تخریب ها/ عاقبت خود را فدای کسی نخواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور این است که به راحتی یکدیگر را تخریب می کنیم اما نباید نور امید را از مردم گرفت.

احمدی گفت: در آبان ماه سال ۹۲ که از من درخواست شد با دولت همکاری کنم از معاونت هماهنگی و اجرایی ریاست جمهوری درخواست کردم گزارشی از وضعیت موجود به من بدهند، این گزارش میزان تعهدات دولت در سفرهای استانی را ۲۱۱ هزار میلیارد تومان، میزان تحقق را ۶۷ هزار میلیارد تومان و پروژه های نیمه تمام را ۱۴۴ هزار میلیارد تومان نشان داد.

تحقق ۷۰ درصدی تعهدات سفرهای استانی

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه بنای دولت بر نادیده گیری پروژه های نیمه تمام نبود، عنوان داشت: در دولت روحانی و در تمام سفرهای استانی تصمیمی نگرفتیم که قابل اجرا نباشد و تاکنون بالای ۷۰ درصد تعهدات دولت در استان ها پرداخت شده است.

وی از آسفالت شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان و سایر حوزه ها نیز علی رغم همه محدودیت ها کارهای زیادی انجام شده که گزارش آن موجود است.

احمدی با اشاره به اینکه دو انتخابات مهم در پیش رو داریم، بیان داشت: انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر داخل کشور در ۱۴۰ کشور دیگر نیز برگزار می شود و حدود ۵۳ تا ۵۴ هزار شعبه اخذ رای نیز برای آن پیش بینی شده است.

پیش بینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات شوراها

وی همچنین از پیش بینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و افزود: در خراسان جنوبی نیز انتخابات شوراهای شهر در ۲۷ شهر و شوراهای روستا نیز در ۷۶۶ روستا انجام خواهد شد.

احمدی بر لزوم ایجاد شور، نشاط انتخاباتی و مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کرد و گفت: همچنین باید امنیت انتخابات به خوبی ایجاد شود که عمود خیمه امنیت انتخابات برعهده ناجاست و بقیه دستگاه ها نیز همکاری می کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه عرصه برای حضور همه جریان های سیاسی در انتخابات باز است، عنوان داشت: در انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور حق ندارد صلاحیت را بررسی کند و این کار برعهده شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه مجری انتخابات با وزارت کشور و نظارت ۱۰۰ درصد بر عهده شورای نگهبان است، بیان کرد: در این زمینه تعامل خوبی با شورای نگهبان صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات حق الناس است، بیان داشت: میزان رای ملت است و رای ملت نیز حق الناس است و من به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام می کنم عاقبت خود را فدای کسی نخواهم کرد.

احمدی با بیان اینکه نباید از امکانات دولتی له یا علیه کسی استفاده شود، افزود: انتخابات بهار احزاب است و باید کمک کنیم هر کس می خواهد جلسه برگزار کرده و توانمندی های خود را معرفی کند اما باید اخلاق رعایت شود، نمی دانم چرا برخی مثل بولدوزر بقیه را خراب می کنند؟

وی با تأکید بر اینکه هر چه کشور به سمت اخلاق مداری و رعایت قانون پیش رود به نفع مردم است، گفت: به هیچ عنوان نخواهم پذیرفت که هر کسی به هر دلیلی جانبدارانه وارد عرصه انتخابات شود.

وی ادامه داد: رهبری، مردم و اسلام سه عنصر اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انقلاب ما انفجار نور بود و این برای سال های خاص نیست، بیان کرد: برای اینکه این انقلاب به دست صاحب اصلی خود برسد وظیفه تک تک افراد جامعه است که نسل به نسل و سینه به سینه ریشه های انقلاب را منتقل کند.

دهه فجر تنها برای برگزاری جشن های انقلاب و بزرگداشت نیست

معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر اینکه دهه فجر تنها برای برگزاری جشن های انقلاب و بزرگداشت نیست، عنوان داشت: این دهه برای انتقال ریشه های انقلاب به نسل آینده است.

احمدی با بیان اینکه مردم همیشه در تحلیل ها از ما مسئولان جلوتر بوده اند، بیان داشت: باید باور کنیم که پست و مقام های امروز موقتی بوده و نباید کاری کنیم که مدیون مردم باشیم.

وی، وحدت، امنیت و منابع ملی را سه عنصر اصلی نظام دانست و گفت: هر کس به این عناصر آسیب وارد کند نمی تواند برای مردم باشد.