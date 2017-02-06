لندن بر حفظ تحریم ها علیه روسیه اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز در اظهاراتی اعلام کرد که مجالی برای صحبت درباره هرگونه کاهش در میزان تحریم های اعمالی علیه روسیه وجود نداشته و بر این اساس لندن بر حفظ تحریم ها علیه مسکو اصرار دارد.

وی در ادامه اعلام کرد: لزومی برای بررسی کاهش میزان تحریم ها علیه روسیه وجود نداشته و ما به تلاش های خود برای حفظ آنها ادامه می دهیم.

وزیر خارجه انگلیس مدعی شد: همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از افزایش خشونت ها در اوکراین نگران بوده و نیز درباره اینکه کدامیک از طرفین آغازگر تنش های اخیر در شرق اوکراین بوده اند؛ تردید هایی وجود دارد.

لازم به ذکر است غرب، روسیه را به تشدید درگیری ها در اوکراین و حمایت از استقلال‌ طلبان این کشور متهم می‌کند؛ حال آنکه روسیه این اتهامات را رد کرده ست.

کشورهای غربی با طرح چنین ادعاهایی، از سال ۲۰۱۴ چندین دور تحریم‌ را به مسکو تحمیل کرده‌ اند. این در حالی است که گروه نرماندی در نشست ماه های گذشته خود درباره حل و فصل بحران در اوکراین و کمک های روسیه در این راستا ابراز خوش بینی کرده بود.

در همین راستا، سران گروه موسوم به نرماندی شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن پیمان مینسک و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تاکنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق، مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان، غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.