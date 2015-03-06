احتمال تحریم های بیشتر اروپا علیه روسیه و ارسال سلاح به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه انگلیس از اعمال تحریم های احتمالی جدید علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا در صورت اجرا نشدن توافق آتش بس مینسک خبر داد.

فلیپ هاموند گفت: اتحادیه اروپا در زمینه تحریم های روسیه متحد باقی می ماند و تحریم ها تا زمانی که به توافق آتش بس مینسک کاملا عمل شود باقی خواهند ماند.

وی افزود تحریم هایی را آماده خواهیم کرد که اگر به توافق مینسک عمل نشود و تجاوزات بیشتری را علیه اوکراین از طرف روسیه شاهد باشیم، این تحریم ها سریعا اجرا خواهند شد.

هاموند در خصوص ارسال سلاح به اوکراین از سوی انگلستان گفت در حال حاضر ما چنین طرحی نداریم ولی با توجه به اینکه وضعیت اوکراین متغییر است من امکان چنین چیزی را در آینده رد نمی کنم.