بسیج سازندگی در سال جاری هزار و ۱۰ طرح را آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا حیدری در همایش بزرگ طلایه داران اقتصاد مقاومتی و تجلیل از گروه های جهادی برتر که بعد از ظهر دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در سالن اجتماعات اداره آموزش و پژوهش استانداری کردستان برگزار شد، گفت: سپاه و سازمان بسیج سازندگی از سال ۸۸ به بعد با دستور مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده است.

وی افزود: کارگروه اقتصاد مقاومتی مدتهاست که فعالیت خود را در استان شروع کرده و پتانسیل و مزایای قسمت های مختلف استان کردستان را شناسایی کرده و این پتانسیل ها را اولویت بندی کرده است.

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی کردستان اظهار داشت: در این مدت نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی را در راستای تولیدات داخلی به ویژه تولیدات داخل استان برگزار کرده و موجب به نمایش گذاشتن و شناسایی این محصولات به مردم شده ایم.

حیدری گفت: براساس آنچه در سپاه کردستان تعریف شده و فرماندهی سردار رجبی به کردستان به نحو دیگری مشاهده می شود و عنایت ویژه ای به استان شده است.

وی به بیان گزارش عملکرد این کار گروه پرداخت و گفت: بسیج سازندگی و اردو های جهادی استان در سال جاری اجرای یک هزار و ۱۰ طرح را با ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده آغاز کرده است.

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی کردستان عنوان کرد: تا کنون ۵۱۵ طرح با صرف ۲ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان در این قالب به اتمام رسیده و ۴۹۵ طرح نیز با ۲۹ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی افزود: از ابتدای سال ۸۸ تا ۹۴ نیز تعداد طرح های محرومیت زدایی استان یک هزار و ۶۴۳ طرح، سازندگی ۸۷۳ طرح و اردوهای جهادی ۵۴۲ مورد بوده که با صرف ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار انجام شده است.

حیدری گفت: در سال جاری ۵۲۸ طرح اقتصاد مقاومتی با ایجاد یک هزار و ۱۷ شغل که برای آنها ۸۳۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی کردستان اظهار داشت: تشکیل و برپایی ۲۶ بیماستان صحرایی، بهره مندی ۱۷۰ هزار نفر و ارائه خدمت به ۸۵۰ هزار نفر، ایجاد ۲۸ بیمارستان یک تخصصی با بهره مندی شش هزار و ۳۱۸ نفر و ارائه خدمت به ۱۸ هزار و ۹۴۵ نفر ، اعزام یک هزار و ۱۰۲ تیم بهداشتی به مناطق محروم و بهره مندی ۱۹۴ هزار نفر و ارائه خدمت به ۲۰۹ هزار نفر از دیگر خدمات انجام یافته توسط اردوهای جهادی استان است.

گفتنی است، در پایان این همایش از هفت گروه جهادی، پنج طلایه دار اقتصاد مقاومتی، سه خبرنگار و شش نهاد اجرایی برتر در حوزه اقتصاد مقاومتی و انجام طرح های جهادی تجلیل شد.