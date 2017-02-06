اصولگرایان باید متحد شوند/حوزه موشکی ایران قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگارمهر، سیدحسین نقوی‌ حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان با تبریک ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ناحق به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد که علی القاعده نباید ارجاع می‌شد.

وی با اشاره به صدور قطعنامه های پی در پی و ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی، افزود: حال در این زمان باید ما از بین دو راه حل مقابله یا مذاکره، یکی را انتخاب می کردیم که مجموعه نظام جمهوری اسلامی مذاکره را انتخاب کرد.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مذاکره برای راه حل پرونده هسته‌ای انتخاب دولت ها نبود، افزود: مذاکره به معنای این است که دو طرف امتیازاتی بگیرند و امتیازاتی بدهند و در این روند دیپلماسی پیروز آن است که کمترین امتیاز را بدهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در هر مذاکره ای طرفی پیروز است که کمترین امتیاز را بدهد و بیشترین دستاورد را بدست آورد و یا اینکه امتیازات نسیه بدهد و امتیازات نقد بگیرد.

دستگاه دیپلماسی فریب لبخند دشمن را خورد

وی با اشاره به مذاکرات برجام توسط دولت افزود: در مجموع در موضوع برجام ما امتیازات زیادی را به طرف مقابل دادیم و امتیازات کمی گرفتیم و همینطور بسیاری از دستاوردها را نقد دادیم در حالی که به ما وعده نسیه دادند که این نوع دیپلماسی ما را گرفتار کرد.

وی گفت: علت اینکه دستگاه دیپلماسی دولت دچار چنین گرفتاری شد این بود که به دشمن اعتماد کرد و فریب لبخند دشمن را خورد و این اعتماد باعث ایجاد خسارت هایی برای کشور شد.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه بدون شک این نوع مذاکره را نمی توان برد-برد نامید، افزود: این نوع مذاکره باعث شد که ما الان دچار گرفتاری بشویم و باوجود اینکه به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده ایم به دنبال طرف مقابل باشیم تا به تعهدات خود عمل کند.

وی ادامه داد: اینکه عده ای می گویند گزینه نظامی توسط برجام از کشور دور شده ادعایی بی‌اساس است زیرا آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همیشه جمهوری اسلامی را با گزینه نظامی تهدید کرده است و این تهدیدها مربوط به دولت ها نبوده است.

وی گفت: مطمئن باشید که نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری جرات ندارد حتی یک گلوله به سمت ایران شلیک کند به خصوص در حال حاضر که ما از لحاظ دفاعی دارای قدرتی مثال زدنی هستیم و این مقاومت ملت ایران، توان دفاعی و اثرگذاری منطقه ای جمهوری اسلامی است که بازدارنده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اذعان کرد: در ارتباط با تحولات اخیر آمریکا جمع بندی ما این است که باید اندکی صبر کنیم تا ببینیم رییس جمهور جدید آمریکا چطور می‌خواهد کشورش را اداره کند.

حوزه موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست

وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات رئیس جمهور آمریکا مربوط به قرون وسطی است، افزود: با این وجود رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر مسئولین ذیربط باید در مقابل تهدیدات آمریکا موضع‌گیری های قاطع و کوبنده داشته باشند.

وی تصریح کرد: حوزه موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست و جمهوری اسلامی ایران در زمینه موشکی با تمام توان به راه خود ادامه می‌دهد و مجلس هم به طور کامل حمایت می‌کند.

نقوی حسینی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم، گفت:این دولت فکر می کرد که همه مسائل کشور با مذاکره و توجه به عرصه های بین المللی حل می شود به همین جهت هم نگاهش به بیرون از مرزها معطوف بود در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تذکر دادند که مشکلات کشور باتوجه به ظرفیت داخل کشور حل می شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی دولت و مردم تصریح کرد: دولت باید در قبال عملکرد ضعیف خود در زمینه بهبود معیشت مردم پاسخگو باشد.

وی در خصوص مباحث مطرح شده درباره حسین فریدون گفت: اتهاماتی متوجه آقای حسین فریدون است که باید توسط مراجع ذیصلاح بررسی شود و قوه قضائیه موضوع را بررسی کند.

وی با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور افزود: نمایندگان مجلس در این نامه به هیچ عنوان برادر رئیس‌جمهور را محکوم نکرده‌اند بلکه درخواست بررسی اتهامات وی توسط مراجع مربوط همچون سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضائیه را داشتند.

اصولگرایان باید متحد شوند و یک تصمیم واحد بگیرند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات سال ۹۶ اظهار داشت: زمینه برای موفقیت اصولگرایان فراهم است و فضای اجتماعی در بین مردم هم همین موضوع را نشان می دهد.

وی افزود: مردم از اوضاع کنونی راضی نیستند و اوضاع اقتصادی تغییری نکرده است البته این به این معنا نیست که چون راضی نیستند به هر فردی رای می دهند.

وی گفت: اصولگرایان باید متحد شوند و یک تصمیم واحد بگیرند و خوشبختانه در این زمینه تلاش های خوبی هم از طرف گروه های مختلف شروع شده است که جبهه مردمی نیروهای انقلاب یکی از این ظرفیت ها است.