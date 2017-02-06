۲هزارو ۲۰۰ طرح به دفتر روستایی مازندران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیاری بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح یک کارگاه تولیدی در روستای قراخیل، اظهارداشت: از تعداد ۲ هزارو ۲۰۰ طرح ارسال شده، ۸۰۰ طرح احصاء که پس از بازدید و راستی آزمایی به اجرا در آمده‌است.

معاون مدیرکل روستایی مازندران، با بیان اینکه اقدامات خوبی در بحث اشتغال استان انجام گرفته است گفت: با عقد تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید و بانک سینا، برای اولین بار در کشور در یک کار استانی توانستیم بیش از ۴۰ طرح ارائه و حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب کنیم.

وی افزود: در راستای توسعه ملی و اشتغال‌زایی در حال عقد تفاهم‌نامه با یک ‌بانک هستیم.

اسفندیاری از فعالیت دفاتر روستایی در بحث حمل‌ونقل خبردادو بیان کرد: بزودی طرح تاکسی در روستا با استفاده از خودروهای سمند، در مازندران به اجرا در می‌آید.

معاون سرمایه گذاری و اشتغال امور روستایی استانداری تصریح کرد: تولید، اقتصاد مقاومتی را در قالب اقدام و عمل قرار می‌دهد که در این راستا، یک هزار طرح در مباحث آموزشی و ترویج ارائه شده‌است.