ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات کشور ۱۰برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن ارائه گزارشی از وزارتخانه متبوع خود، ابراز داشت: وزارت ارتباطات در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم با مقوله حفظ اسرار خصوصی مردم در شبکه انتقال مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجه شد که در برنامه چهار و پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار داشت.

وی افزود: دراین باره اما کارهای خوبی در دستور کار دولت قرار گرفت هر چند این سیر قریب به دو و نیم سال به طول انجامید اما خوشبختانه امروز شاهد افزایش ۱۰برابری شبکه انتقال در سطح کشور هستیم.

عضو کابینه یازدهم همچنین گفت: درباره پهنای باند نیز این اتفاقات رخ داده به نحوی که در چهار سال گذشته نهایت میزان ظرفیت پهنای باند ۶۲۴کیلوبایت بر ثانیه بود حال آنکه امروز این میزان به چهار هزار کیلوبایت بر ثانیه افزایش یافته است.

واعظی با بیان اینکه ۱۰هزار کیلومتر فیبر نوری در بین شهرهای کشور طی سه سال اخیر آماده شده است، داشت: همچنین وزارت ارتباطات با بخش خصوصی در زمینه تولید محتوا و خدمات تعاملات خوبی داشته است.

وی افزود: همچنین در هفته دولت سالجاری فاز نخست شبکه اطلاعات موسوم به فاز اول شبکه ارتباطات سطح کشور به بهره برداری رسید و از آن زمان کامل کردن این شبکه کشوری تداوم داشته است به نحوی که امروز صبح شاهد افتتاح فاز دوم این پروژه موسوم به رشد شبکه ملی اطلاعات بوده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه یازدهم همچنین گفت: شبکه ملی اطلاعات با کشورهای مختلفی که در طول سال های اخیر این سیستم یکپارچه سازی را انجام داده اند، مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم تا چند ماه آینده و تا پیش از پایان کار دولت، فاز سوم این پروژه ملی تحت عنوان بلوغ شبکه ملی اطلاعات را به بهره برداری برسانیم.

واعظی بیان داشت: هدف اجرای طرح یکپارچه سازی اطلاعات این است که اگر کشوری مردمش را در زمینه رفع نیازمندی هایشان توانمند کند، می توانند اشتغال زایی نیز داشته باشند و این کار در همین شش، هفت ماه گذشته بیش از ۵۰، ۶۰ هزار شغل ایجاد کرده است و یا در یک سال گذشته در حوزه آی سی تی، بیش از ۱۰۰هزار شغل ایجاد کرده است.

وی افزود: ما برای سال۹۶ برنامه ایجاد ۱۲۰هزار شغل برای استان ها به جز پایتخت از طریق شبکه ملی اطلاعات را داریم چرا که معتقدیم به اندازه کافی تهران و شهرهای بزرگ وارد این حوزه شده اند و حال نوبت استان های دیگر و شهرستان ها است.

عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه تولید محتوای فاخر از دیگر اهداف سیستم یکپارچه اطلاعات است، ابراز داشت: امروز بیشترین میزان استفاده از شبکه اینترنت در بین جوانان است لذا باید به دنبال تولیداتی باشیم تا با این میزان استفاده مناسب باشد.