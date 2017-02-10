۲۰ هزار گردشگر ایرانی هر سال به اسپانیا می روند

Miguel Nieto Sandoval رایزن گردشگری سفارت اسپانیا در ایران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی براینکه گردشگران ایرانی برای ورود به اسپانیا مشکلاتی از جمله ترجمه مدارک به زبان اسپانیولی دارند گفت: این مشکل ناشی از کمبود مترجم اسپانیایی است. باید مذاکره ای شود که مترجم زیاد شود. اینکه سفارت مدارک را به زبان کشورش می خواهد قانون است اما اینکه چرا زمان صدور ویزا طول می کشد به خاطر همان نبود مترجم است.

وی ادامه داد: این مشکل فقط برای سفارت اسپانیا نیست بلکه پروسه صدور ویزا و سخت گیری های آن در همه سفارت خانه ها به ویژه سفارت خانه هایی که در محدوده شینگن هستند، وجود دارد. اما سفارت اسپانیا در صدد این است که ظرفیت خود را در این رابطه بالا ببرد و این مشکل را برطرف کند و یا زمانش را به حداقل برساند.

رایزن گردشگری سفارت اسپانیا در ایران درباره آمار گردشگران ایرانی و اسپانیایی نیز گفت: آماری ندارم که چقدر گردشگر اسپانیایی به ایران می آید چون در اسپانیا این آمار ثبت نمی شود . اما چیزی حدود ۲۰ هزار نفر ایرانی طبق آماری که ما داریم هر سال به اسپانیا می آیند. ممکن هست که بیشتر از این هم باشد چون افرادی هم در ایران هستند که پاسپورت اسپانیایی دارند و به عنوان گردشگر ایرانی در اسپانیا ثبت نمی شوند.