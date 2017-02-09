هیولای فرانکشتاین به دنیای نوجوانان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب کوچک و کم حجم که نسخه تلخیص و بازنویسی شده ای از اصل رمان مری شلی و به روایت میک گوار Mick Gowar است. میک گوار که بیشتر از صد کتاب را در کارنامه خود دارد تمام عمرش را به سفر و تحقیق و مطالعه جامعه نوجوان پرداخته است و در این اثر سعی کرده با واقع بینی و بدون لطمه زدن به نسخه اصلی رمان مری شلی کتاب را بازنویسی کند.

اما آن چه در فرانکشتاین مهم است نگاهی فلسفی است که در ژانر وحشت دنبال می شود و مکاشفه علمی دانشمندان که به چالشی کشیده شده است. این کتاب که در واقع به موضوع خلق انسان می پردازد، تمام قصه پردازی دانشمندان را زیر سوال می برد و نشان می دهد که اگر علم و اخلاق توام نباشد می تواند مسیر جهان را تغییر دهد : «داستان دانشمندی جوان و باهوش که با آزمایشی جدید موفق می شود تا هیولایی را خلق کند ...هیولایی که به هیولای فرانکشتاین معروف شد.»

ماجرای خلق داستان فرانکشتاین، به جالبی خود آن است. در تابستان ۱۸۱۶ مرسی پرسی و دوستشان شاعری به نام لرد بایرون، کنار رودخانه ژنو بودند. یک روز عصر آن ها تصمیم گرفتند که داستانی درمورد ارواح بنویسند. مری ابتدا مخالفت کرد اما همان شب یک خواب ترسناک دید. مری در خواب دید که هیولا و خالق او با همدیگر روبرو شده اند. او بلافاصله فردای آن روز نوشتن کتابی را آغاز کرد که تبدیل به فرانکشتاین شد.

انتشارات شهرقصه این کتاب را در ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰۰ تومان منتشر کرده است.