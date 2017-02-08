به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که در سالن همایش جامعه مدرسین برگزار شد، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مسئله انقلاب را از دو نگاه تأثیرات داخلی و خارجی می‌توان بررسی کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آثار فراوانی در زندگی مردم داشته است، گفت: البته کاستی‌هایی نیز در این مسیر وجود داشته و از اهدافی که ابتدا ترسیم شده به دلایل مختلف چون وجود ضعف، سوء مدیریت و تحریم‌ها عقب هستیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در زمان رژیم ستمشاهی چپاولان نفت با فروش ۶ میلیون بشکه نفت و با جمعیتی یک سوم امروز آن‌گونه کشور را اداره می‌کردند، گفت: وضعی که امروز داریم با گذشته قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه در گذشته بهترین مهندسان کشور اجازه کار و فعالیت در بسیاری رشته‌ها و کارخانه‌های خاص را نداشتند، عنوان کرد: امروز به برکت انقلاب فرزندان کشور در بسیاری از رشته‌های علمی و صنعتی جزء پیشرفته‌ترین‌ها هستند و در علوم مختلف چون نانوتکنولوژی، صنعت موشکی و ماهواره‌ای در رتبه‌های بالایی قرار دارند.

روحیه خودباوری و استقلال دستاورد بزرگ انقلاب است

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: روحیه خودباوری و استقلالی که توسط امام و انقلاب به مردم و جوانان داده شد سرمایه اجتماعی بالایی است که باید قدر آن را بدانیم؛ این خودباوری ریشه بسیاری از موفقیت‌های ما بوده است.

وی با بیان اینکه اگر سایه تحریم‌ها بر سر ما نبود امروز در جایگاه پایین‌تری قرار داشتیم، به تأثیرات عظیمی که انقلاب در دنیا داشته است پرداخت و افزود: سلطه غرب، لیبرال دموکراسی را به‌عنوان عالی‌ترین دستاورد بشری به دنیا صادر می‌کند و به‌جایی رسیده که گویا لیبرال دموکراسی حرف نخست را در دنیا می‌زند، در واقع بر اساس این تفکر خیلی مسائل مانند مسئله حقوق بشر را به دنیا تحمیل می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه گفت: آن زمانی که انقلاب اسلامی در مقابل امپراطوری عظیم تمدن غرب قد علم کرد چه کسی فکر می‌کرد کشوری تحقیر شده و تحت اطاعت مغرب زمین انقلاب کند، ادعای استقلال و خودباوری نماید و اندیشه‌ای نو را مطرح سازد.

اندیشه امام راحل الگویی برای مسلمانان جهان شده است

وی با بیان اینکه اندیشه امام راحل به عنوان نظام فکری، فلسفی و سیاسی در دنیا مطرح شد و سپس به عنوان الگو برای دیگر مسلمانان تبدیل شد، افزود: این اندیشه برخاسته از نگاه توحیدی و قرآنی بود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون اساسی را بر پایه اسلام نوشتند و عمده نویسندگان آن از روحانیون بودند، ابراز داشت: کجای دنیا را سراغ دارید که بر اساس حاکمیت دین و اسلام نظامی برپا کنند در حالی که در دنیای غرب حاکمیت بر اساس رأی است و در آنجا کاری به حکومت حق و الله ندارند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) بنیان‌گذار بنای عظیمی شدند که راه جدیدی را در دنیا باز کرد و آن مردم سالاری دینی بود و اما در غرب ترکیب اراده مردم و ارزش‌های الهی قرن‌ها است از محوریت الله خارج شده و تاریخ‌نگاران آن‌ها معتقدند در رنسانس به جای مرکزیت خدا انسان قرار داده شده و ما نیز معتقدیم دنیای غرب بعد از این اتفاق به سمت پوچی رفته است.

آمریکا ریشه اخلاق را زده است

رئیس دستگاه قضا در خصوص انتخابات آمریکا نیز گفت: کاندیداها در ایام تبلیغات هر فسادی بود به یکدیگر نسبت دادند و اخلاق را زیر پا گذاشتند؛ آنجا اخلاقی در کار نیست چون ریشه آن را زده‌اند.

وی عنوان کرد: نظام اسلامی فلسفه اسلامی را در دنیا عرضه کرد که این فلسفه برای جهان غرب قابل تأمل نیست و آنچه غرب را به دشمنی با ما وا می‌دارد فقط اقتدار نظامی نیست بلکه امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه حر ف اول را می‌زند و دریافته‌اند انقلاب به معنای حقیقی کلمه صادر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر امروز حزب الله به هویت اصلی خود برگشته است و نیروهای مردمی و انقلابی در عراق و یمن به پا خواسته‌اند در اثر فکری و اندیشه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران صادر کرده و می‌کند و این از هر بمبی برای مغرب زمین خطرناک‌تر است.

وی با بیان اینکه رغبت به فکر دینی زیاد شده که ناشی از تأثیر انقلاب اسلامی بوده است، ادامه داد: هنوز مانده تا کشورهای اسلامی این اندیشه را عملیاتی کنند.

حفظ انقلاب از وظایف مهم ما است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و با فداکاری امام راحل و روحانیت و هدایت‌های رهبری امروز مقتدرتر از هر زمانی در جهان می‌درخشد، افزود: وظیفه اصلی ما به‌خصوص حوزویان حفظ انقلاب است.

وی با بیان اینکه امام با کمک شاگردان و دلسوزان انقلاب، دو وظیفه مهم یعنی هم‌ فکر نظام اسلامی را طرح کردند و هم در مقام عمل این فکر را به منصه ظهور درآوردند، عنوان کرد: در واقع هدف ما حفظ مدیریت و حاکمیت الله است و حوزه باید تبلور این فکر را در جامعه ایجاد کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در برابر هجمه‌ها و حمله‌هایی که به اندیشه و اساس حکومت اسلامی می‌شود باید مقابله کنیم، گفت: امروز مجموعه کتاب‌ها و مقالاتی با هدف هجمه به تفکر حکومت اسلامی نوشته‌اند و تز دین حداقلی را تبلیغ کردند و در حوزه آن را رواج دادند.

وی ادامه داد: گاهی توجه نداریم که با الفاظشان کلاه بزرگی بر سر روحانیت و ملت می‌گذارند و می‌گویند که دین نباید در هیچ‌کدام از شئون اداره جامعه دخالت کند.

با ترویج نسبی‌گرایی می‌خواهند اندیشه نظام اسلام را نابود کنند

رئیس قوه قضائیه به ترویج نسبی‌گرایی اشاره کرد و اظهار داشت: به همین دلیل بیان شد که منظور از اسلام، کدام قرائت است؛ در گذشته برخی مسئولان چنین حرف‌هایی می‌زدند و با این نسبی‌گرایی می‌خواستند اندیشه و فکر فلسفی نظام اسلامی را نابود کنند؛ در مرتبه بعد بیان کردند که خود دین نیز وجوه و چهره‌های مختلفی دارد و سپس به سراغ اصل تدین رفتند.

وی با بیان اینکه امروز اثرات برخورداری از ولایت فقیه در نظام احساس می‌شود و اسلام متبلور شده در نظام را همین ولایت فقیه حفظ نموده است، افزود: در مرحله آخر به سراغ ولایت فقیه رفتند و او را هدف قرار دادند.

تحقق نظام اسلامی نیازمند یاری حوزه‌های علمیه است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مدعیان روشنفکری برای تخریب نظام بیان کردند ولایت فقیه مبنا ندارد، گفت: چیزی که از این بین مغفول مانده آن است که بسیاری از کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشتند اما از باب حسبیه اذن ولی را لازم می‌دانستند؛ حسبیه امری است که شارع، راضی به زمین ماندن آن نیست؛ امر حکومت که کل سرپرستی جامعه را به عهده می‌گیرد قطعاً نیازمند اذن ولی فقیه است؛ روشنفکران با مطرح کردن اشکالات ولایت فقیه کج رفتند.

وی با بیان اینکه بسیاری معوقات که در قانون اساسی آمده به روحانیت مربوط است و در بسیاری از منصب‌های مهم کشور وجود فقیه لازم است، افزود: حوزه‌های علمیه برای تحقق و استمداد انقلاب باید این مسندها را پر کنند؛ در تحقق این نظام واقعاً به حوزه‌های علمیه وابسته هستیم.

حوزه برنامه جدی برای کمک به دستگاه قضا ارائه دهد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در امر قضا با مشکل مواجه هستیم، کاستی‌هایی وجود دارد و توانایی ما محدود است، گفت: امیدواریم حوزه علمیه برنامه جدی‌تری برای کمک به قوه قضائیه داشته باشند؛ حوزه دارای نقش اساسی است و باید برای این موضوع کار و جهاد طولانی کرد.

وی به اهمیت وجود ولی فقیه نیز اشاره کرد و گفت: ولی فقیه در زمان ما است که انقلاب را در پیچ و خم‌های مشکلات عبور داده و روحانیون توجه داشته باشند که اگر می‌خواهند اسلام حاکم باشد یک محوریتی نیاز دارد و آن ولایت فقیه است و باید مراقب مخالفت‌هایی که آشکار و پنهان با ولایت فقیه می‌شود باشند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان غفلت در امور روزمره را از مشکلات امروز جامعه دانست و افزود: فکر آخرت می‌تواند به حل این موضوع کمکمان کند.