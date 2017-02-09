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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم:

قوه قضائیه با متجاوزان به بیت المال برخورد کند

قوه قضائیه با متجاوزان به بیت المال برخورد کند

قم - رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، گفت: امروز علمای حوزه از مسؤلان قضایی انتظار دارند تا برخوردی عادلانه نسبت به دست اندازان بیت المال از هر جناحی داشته باشند.

به گزارش خبرنگارم مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن همایش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این آخرین یادگار امام راحل است که خود ایشان فرمان تشکیل آن را صادر کرده‌اند.  

وی گفت: این مجمع طرح‌های خوبی تا کنون ارائه داد که برخی از آنها در عرصه خرد و کلان حوزه به مرحله کاربردی رسیده و درخشیده است.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تصریح کرد: دو میدان اصلی برای فعالیت‌های مجمع ترسیم شده است؛ نخست ترویج و توسعه تحول در حوزه و دیگری فراگیرسازی فرهنگ حوزه انقلابی و در این راستا جلسات بسیاری برگزار شده و شاهد آثار آن در حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه رابطه حوزه با  قوه قضائیه بسیار تنگاتنگ است، افزود: با برقراری نظام اسلامی و رهبری سیاسی روحانیت و قرار گرفتن قضا در جایگاه خود که به رهبری فقیه اتصال دارد این ارتباط بیشتر از گذشته ایجاد شده است.

حجت الاسلام حسینی نژاد عنوان کرد: امروز مراجع عظام و اساتید و فضلای حوزه با توجه به وظایف حاکمان اسلامی و شرایط خاص جامعه از مسؤلان قضا انتظار دارند تا ازاعتماد مردم به نظام، دین اسلام، فقه شیعه و مسؤلان پاکدست نظام حمایت کنند و برخوردی عادلانه نسبت به دست اندازان بیت المال از هر جناحی بدون افراط و تفریط داشته باشند.

اصحاب رسانه مسابقه افشاگری گذاشته‌اند

وی با بیان اینکه امروز بازار شبهات در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی در خصوص سوء استفاده، رانت‌ها، املاک نجومی و مسائل دیگر رونق دارد، گفت: بسیاری افراد مخصوصا اصحاب رسانه مسابقه افشاگری گذاشته‌اند که در این میان توقع مردم رنج کشیده آن است تا با تدبر دامان نظام از هر آفت و آسیبی مصون ماند.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم افزود: در این عرصه پیشگیری از چالش‌های ایجاد شده بهتر از درمان است و توجه جدی به فرمان‌ها و منویات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب چراغ راه است.

کد مطلب 3901839

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