قوه قضائیه با متجاوزان به بیت المال برخورد کند

به گزارش خبرنگارم مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن همایش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این آخرین یادگار امام راحل است که خود ایشان فرمان تشکیل آن را صادر کرده‌اند.

وی گفت: این مجمع طرح‌های خوبی تا کنون ارائه داد که برخی از آنها در عرصه خرد و کلان حوزه به مرحله کاربردی رسیده و درخشیده است.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تصریح کرد: دو میدان اصلی برای فعالیت‌های مجمع ترسیم شده است؛ نخست ترویج و توسعه تحول در حوزه و دیگری فراگیرسازی فرهنگ حوزه انقلابی و در این راستا جلسات بسیاری برگزار شده و شاهد آثار آن در حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه رابطه حوزه با قوه قضائیه بسیار تنگاتنگ است، افزود: با برقراری نظام اسلامی و رهبری سیاسی روحانیت و قرار گرفتن قضا در جایگاه خود که به رهبری فقیه اتصال دارد این ارتباط بیشتر از گذشته ایجاد شده است.

حجت الاسلام حسینی نژاد عنوان کرد: امروز مراجع عظام و اساتید و فضلای حوزه با توجه به وظایف حاکمان اسلامی و شرایط خاص جامعه از مسؤلان قضا انتظار دارند تا ازاعتماد مردم به نظام، دین اسلام، فقه شیعه و مسؤلان پاکدست نظام حمایت کنند و برخوردی عادلانه نسبت به دست اندازان بیت المال از هر جناحی بدون افراط و تفریط داشته باشند.

اصحاب رسانه مسابقه افشاگری گذاشته‌اند

وی با بیان اینکه امروز بازار شبهات در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی در خصوص سوء استفاده، رانت‌ها، املاک نجومی و مسائل دیگر رونق دارد، گفت: بسیاری افراد مخصوصا اصحاب رسانه مسابقه افشاگری گذاشته‌اند که در این میان توقع مردم رنج کشیده آن است تا با تدبر دامان نظام از هر آفت و آسیبی مصون ماند.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم افزود: در این عرصه پیشگیری از چالش‌های ایجاد شده بهتر از درمان است و توجه جدی به فرمان‌ها و منویات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب چراغ راه است.