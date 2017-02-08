تنها ۵۶ کتاب پشت ممیزی مانده اند/ «هفت» جشنواره را تخریب می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه ۲۰ بهمن با حضور در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما به سئوالات مختلف پیرامون مسائل مرتبط با حوزه های فرهنگی و هنری پاسخ گفت.

وی در پرسش نخست و پیرامون حواشی جشنواره فیلم فجر امسال و بحث های مربوط به داوری آثار به نمایش درآمده در این فستیوال گفت: ما در انتخاب داوران نهایت دقت را انجام دادیم. داوران و اعضای هیئت انتخاب شخصیت های شناخته شده ای هستند اما وقتی شما ۱۷۰فیلم را بازبینی و داوری می کنید که از این تعداد هم ۴۴ فیلم وارد چرخه اصلی داوری می شود، کار بسیار سخت می شود.

صالحی امیری با اشاره به کمیته ای که برای بازبینی مجدد آثار تشکیل داده است، گفت: من عصر امروز با اعضای این کمیته جلسه ای را برگزار کردم و هماهنگی ها برای اعمال نهایت دقت در داوری ها در حال انجام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه فلسفه جشنواره فیلم فجر ایجاد شور و نشاط است، تصریح کرد: این طبیعی است کسانی که آثارشان وارد فضای رقابت می شوند، خوشحال می شوند و مابقی خوشحال نمی شوند اما نکته مهم این است که ما هرگز در داوری آثار دخالت نمی کنیم و نتایج داوری ها فردا مشخص و اعلام می شود.

وی با بیان اینکه من مسئولیت دیگری را هم به این کمیته محول کرده ام، گفت: این مسئولیت همان بازنگری در ساختار جشنواره فیلم فجر است و انشاالله این اتفاق در سال ۱۳۹۶ و برای دوره بعدی جشنواره خواهد افتاد. این کار با این هدف صورت گرفته که ما بدانیم که آیا روال فعلی پاسخگوی مسائل هست یا خیر؟

صالحی امیری در پاسخ به سئوالی درباره علت اعلام پیش از موعد اسامی نامزدهای سیمرغ در جشنواره فیلم فجر گفت: شب گذشته یک ضیافت شام در سازمان سینمایی با کاندیداها برگزار شد که این برنامه یک روال طبیعی است. جشنواره فیلم فجر به هیچ وجه به اثر آیا آثار خاصی میل پیدا نمی کند بلکه این یک روایت است و از درون رقابت، بهترین آثار بیرون می آیند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به انتقاد از عملکرد یکی از کانالهای تلویزیون در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر پرداخت و اظهار داشت: برنامه «هفت» تشدید کننده این فضا بوده است و خط تبلیغاتی آن دقیقا تخریب جشنواره فیلم فجر بوده است. من البته همه برنامه های «هفت» را در این مدت ندیده ام اما چند تا که دیده ام، متوجه شده ام که اصرارشان به سیاه نمایی است.

وی تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر امسال خالی از حواشی است و ما معتقدیم که باید بیانگر ارزش های انقلاب و فجر باشد. به همین خاطر ما امسال در افتتاحیه، حاشیه ها را حذف کردیم.

صالحی امیری همچنین از صدا و سیما خواست که در نقدهای خود در رابطه با رویدادهای فرهنگی و هنری از قبیل جشنواره فیلم فجر، به سمت شفاف سازی عادلانه حرکت کند و گفت: ما انتظار داشتیم وقتی ۹ شب شما جولان می دهید که هر کسی بیاید و این جشنواره را تخریب کند، حداقل اجازه می دادید یک شب هم کسی باید از آن جشنواره دفاع کند.

به گفته وزیر ارشاد حضور ۳۰ فیلم از آثار امسال جشنواره فیلم فجر دارای مضامین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اجتماعی جالبی هستند که او خود سه فیلم را به تماشا نشسته است.

وی در عین حال ارزیابی از جشنواره فیلم فجر را به بعد از پایان این جشنواره و توسط افکار عمومی موکول کرد و گفت: تا این لحظه که من در خدت شما هستم نظر افکار عمومی درباره فیلم هایی که دیده اند، مثبت بوده است و در مجموع جشنواره امسال در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت بهتری داشته است.

صالحی امیری در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی درباره آخرین تحولات مربوط به حج، گفت: سیاست رسمی ایران مبتنی بر گشایش مسیر حج و اعزام زائرین به خانه خدا است. اخیرا وزیر حج وزیر عربستان نامه ای به من نوشت و تقاضا کرد هیئتی را معرفی کنیم که ما هم ضمن معرفی یک هیئت ۵ نفره، شروطی را برای از سر گیری مذاکرات در خصوص حج اعلام کردیم.

وزیر ارشاد افزود: مهمترین شروع تامین عزت و کرامت و همچنین امنیت حجاج و نیز پاسخگویی عربستان به خانواده های شهدای منا بوده است. دولت عربستان باید در رابطه با این فاجعه از خانواده های شهیدان عذرخواهی می کرد.

وی گفت: اگر دولت عربستان شروط ما را که یک شروط حداقلی است بپذیرد، قطعا سیاست رسمی ما اعزام حجاج به بیت الله الحرام است.

صالحی امیری همچین تصریح کرد: هیئتی که ما تعیین کرده ایم ۵ اسفند به عربستان می روند و چند روز بعد از آن ما گزارش فعالیت ها در این رابطه را به مردم می دهیم. به هر حال نکته اصلی این است که این رفتار دولت عربستان است که در این زمینه نقش تعیین کننده ای ایفا می کند چرا که اگر این کشور بخواهد بهانه جویی کند، قطعا ما نمی توانیم بدون تامین امنیت حجاج، اقدامی برای اعزام انام دهیم.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی در رابطه با بحث ممیزی کتاب گفت: موضوع نظارت و صیانت، مسئله مهمی است که البته باید در چارچوب قانون دیده شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این کار را انجام می دهد. خوشبختانه جامعه مولفین و صاحبان قلم و اندیشه آنچنان از فرهیختگی لازم برخوردارند که خودشان نسبت به مبانی نظام و ارزشهای انقلاب، حساسیت های کامل را دارند.

وی با بیان اینکه تعداد کتابهایی که مشمول نظارت می شوند بسیار، بسیار محدود و ناچیز هستند، افزود: در ۹ ماهه اول امسال ۶۷ هزار عنوان کتاب مجوز گرفته اند که از این تعداد ۱۴ هزار عنوان ترجمه ای و ۴۵ هزار عنوان چاپ اول بوده است. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم تا ۵۶ کتاب مشمول نظارت شده اند که در مورد آنها هم از نویسندگانشان دعوت می شود تا موارد مربوط به خطوط قرمز را رفع و رجوع کنند. امروز ما در بهتری شرایط صدور مجوز برای کتاب قرار داریم.

وی در رابطه با بحث واگذاری ممیزی به ناشران تصریح کرد: این موضوع در ابتدای دولت یازدهم مطرح شد و مذاکراتی با ناشران صورت گرفت تا نظارت به بعد از چاپ منتقل شود اما باور کنید اصرار خود جامعه نشر این بود که این مسئولیت در وزارت ارشاد بماند.

صالحی امیری با تاکید بر این نکته که قریب به اتفاق جامعه نشر فاقد مشکل هستند، ادامه داد: سیاست آقای روحانی ناظر بر واگذاری امور فرهنگی به متولیان اصلی آنها در بخش خصوصی است. بر این اساس هر میزان که ظرفیت لازم در این باره از طرف آنها وجود داشته باشد، این واگذاری از طرف ما انجام می شود.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک وضعیت نرم افزاری ایجاد کند و درگیر امور اجرایی نشود. یکی از مسائل اصلی ما پائین بودن سرانه مطالعه است اما باید توجه داشته باشیم که این مسئله در گرو عملکرد مطلوب همه چرخه های یک زنجیره است از مولف گرفته تا ناشر، تا کتابفروش، تا کتابدار و تا کتابخوان.

وی تصریح کرد: ما بحث بیمه مولفین را به صورت جدی مورد توجه قرار داده ایم. در حوزه نشر موضوع معافیت مالیاتی را دنبال کرده ایم. در موضوع چاپ کتابهای زیرزمینی، جلساتی را با قوه قضائیه و رئیس جمهور داشته ایم. در مجموع روابط وزارت ارشاد با ناشران بسیار صمیمانه است و اتحادیه های مربوط به حوزه چاپ و نشر در امور اجرایی خودشان، کاملا دخیل هستند.

صالحی امیری ضمن تاکید بر لزوم ارائه محصولات مفید و غیرمضر فرهنگی به اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان گفت، کالا ها و محصولات فرهنگی باید از سلامت برخوردار باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند درها را باز کند تا هر کسی با هر شرایطی هر چیزی که خواست تولید کند و آن را به خورد مردم بدهد. اما تاکید موکد دولت این است که نظارت باید قانونی باشد نه سلیقه ای.

وزیر ارشاد با بیان اینکه یک رابطه دو سویه میان جامعه نشر و وزارت ارشاد وجود دارد، گفت: ما امروز هیچگونه اختلافی با صنف نشر داریم کما اینکه در حوزه ممیزی هم ما برای ناشران در مورد کتابهایشان، حق اعتراض قائل شده ایم اما مطالبی که از کتابها که اختلاف بین اقوام و اصحاب دینی را ایجاد کند و یا وحدت و امنیت ملی را تهدید کند، باید از کتابها حذف شود.

وی در بحش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی درباره سیاست دولت در خصوص کنترل فضای مجازی گفت: سیاست دولت، فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیست و ما معتقدیم که دولت باید از آزادی اطلاعات در کشور صیانت کند.

صالحی امیری افزود: با تدابیر مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی را برعهده دارد که در جلسات اخیر این شورا برای صیانت از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، تصمیم گیری شده است.

این عضو شورای عالی مجازی با اشاره به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ثبت هویت مدیران کانال های تلگرامی دارای بیش از ۵ هزار فالوئر تاکید کرد: این اقدام تنها برای حراز هویت این افراد است و اینکه ما بدانیم چه فرد یا افرادی مبادرت به تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی می کنند تا آنها هم مسئولیت خودشان را انجام دهند.

صالحی امیری در این حال گفت: مسئولیت فیلترینگ برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. با این وجود تا الان که من در خدمت شما هستم حدود ۳ هزار کانال خودشان رادر سامانه مربوطه ثبت کرده اند البته برآورد ما این است که ۱۰ تا ۱۱ هزار کانال که هر کدام بیش از هر کدام فالوئر دارند، در کشور فعال هستند.

وزیر ارشاد گفت: مقرر شد ظرف دو ماه از ابلاغ این مصوبه یعنی از پایان اسفند، گزارش کامل این اقدامات را به شورای عالی فضای مجازی بدهیم، آن زمان هر تصمیمی که شورا گرفت، مطابق همان عمل خواهد شد.

صالحی امیری بار دیگر یادآور شد: ما در نظام اسلامی هستیم و هر کسی که در آن زندگی می کند طبعا چارچوب های این نظام را پذیرفته اند. ثبت هویت مدیران این دسته از کانال های تلگرامی هم تنها با هدف شفاف سازی است. ما هم با ولنگاری مخالفیم هم با انسداد. باید با منطقی عقلانی و واقع گرایانه با مسائل فرهنگی روبرو شویم.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از این گفتگوی زنده تلویزیونی از نهایی شدن لایحه سازمان نظام صنفی رسانه در دولت و تقدیم این لایحه در آینده نزدیک به مجلس خبر داد و گفت: مشابه همین سازمان قرار است در حوزه هنر و برای رسته های مختلف هنری اعم از سینما و تئاتر و غیرو انجام شود که پیش نویس این سازمان در حال تهیه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش پایانی این گفتگو در رابطه با مهمترین معضلات حوزه فرهنگ عمومی از تعیین ۵ مسئله اصلی از جمله شامل سبک زندگی، خانواده، آسیب های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی در این شورا برای بررسی ریشه ای معضلات آنها خبر داد و گفت: گزارش فعالیت هایی که برای بهبود در هر کدام از این ۵ اولویت در حال اجرا است، متعاقبا به مردم شریف ایران ارائه خواهد شد.