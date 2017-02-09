مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه و همایش بین المللی اندیشه های راقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه و همایش بین المللی اندیشه راقی ظهر روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه از ساعت ۱۴:۳۰ باحضور چهره های علمی، سیاسی، فرهنگی داخلی و خارجی برگزار می شود.در این مراسم سیدهاشم الحیدری از عراق سخنرانی می کند.

براین اساس، بعد از داوری آثار ارائه شده در نمایشگاه به ۱۵ محصول برتر لوح تقدیر و تندیس همایش اهدا می شود.

لازم به ذکر است نمایشگاه بعد از اتمام مراسم اختتامیه تا ساعت ۲۰ به کار خود ادامه می دهد و علاقمندان می توانند از غرفه ها بازدید کنند.