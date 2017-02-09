برقراری انضباط شهری راهپیمایی ٢٢ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم چیذری گفت: در راستای خدمت رسانی به هرچه باشکوه تر برگزار شدن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، از نماز صبح روز ٢٢ بهمن تا پایان راهپیمایی، تعداد ٣٥٠ نیروی انضباط شهری شهربان شهرداری تهران با ٨٠ دستگاه خودرو و ٣٠ دستگاه موتورسیکلت و با همکاری ٨ منطقه (شهرداری های مناطق ٢، ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١ و ١٢) انضباط شهری این مراسم را برقرار خواهند کرد.

وی افزود: نیروهای انضباط شهری در روز ۲۲ بهمن در محورها و مسیرهای «از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی»، «از میدان صادقیه تا میدان آزادی»، «از فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی» و «از سی متری جی تا میدان آزادی» مستقر خواهند بود.