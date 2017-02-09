شهرستان خمین بستر مطلوبی برای فعالیت صنایع حوزه کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فیاض، ظهر پنجشنبه در دهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان خمین و دیدار با فعالان اقتصادی این شهرستان در خمین اظهار داشت: عمده کاری که می بایست برای شهر خمین انجام شود مساله رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است که با انجام این اقدامات بخشی از مشکلات این شهرستان از جمله بیکاری رفع می شود.

وی افزود: در این رابطه تاکنون اقداماتی انجام شده اما این اقدامات درخور نبوده و تحول موثر و چشمگیری ایجاد نکرده، بنابراین باید تلاش جدی تری در این راستا انجام پذیرد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در رابطه با مسائل اقتصاد مقاومتی، شهرستان خمین حدود ۱۵۰ مصوبه داشته که از این میان تنها ۸۰ مصوبه اجرایی شده و ۷۰ مصوبه مسکوت مانده که باید تحقق این موارد هم مدنظر قرار گیرد.

فیاض تصریح کرد: در بخش مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز، از ۷۸ مصوبه برای شهرستان خمین، ۱۶ مورد محقق شده و همانطور که گفته شد، تکان و تحول ایجاد شده چندان مطلوب و اثربخش نبوده است.

وی خاطرنشان ساخت: در مورد مسائل مربوط به اشتغال شهرستان خمین با توجه به ظرفیت های حوزه کشاورزی این شهرستان، باید قدم ها به سمت کشاورزی صنعتی و صنایع کشاورزی برداشته شود و نمی توانیم ماهیت منطقه را دگرگون کنیم.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی کوچک و کم هزینه است، تکنولوژی های خیلی پیشرفته و هزینه بری نیاز ندارد و از سوی دیگر بازده خوبی دارد.

فیاض اضافه کرد: شهرستان خمین فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد چرا که سرمایه گذاری در این منطقه از مالیات معاف است، بنابراین باید از این فرصت بهره گرفته شده و زمینه جذب سرمایه گذاران به این منطقه فراهم شود.

وی افزود: مساله دیگری که در مورد شهرستان خمین لازم است مدنظر قرار گیرد توجه به پتانسیل های بومی این منطقه در راستای راه اندازی صنایع بزرگ و فعالیت های صنعتی است که با وضعیت منطقه تناسب داشته و در آینده نیز با تداوم فعالیت همراه باشند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: موارد عنوان شده باید به طور جدی از سوی مسئولان شهرستانی و مدیران استانی مورد پیگیری قرار گیرند تا شاهد یک تحول و تکان اثربخش در زمینه صنعت، تولید و اشتغالزایی در شهرستان خمین باشیم.