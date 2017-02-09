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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی:

جریان‌های متحجر دینی از آفت‌های توسعه دین هستند

جریان‌های متحجر دینی از آفت‌های توسعه دین هستند

مشهد ـ نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت:برای از بین بردن جمهوری اسلامی و درمعنای وسیع‌تر آن اسلام، جریان‌های سیاسی مختلفی در تلاش اندواین جریان‌های متحجر دینی از آفت‌های توسعه دین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر پنجشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه الحجه با بیان اینکه برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایران و در معنای وسیع‌تر آن اسلام جریان‌های سیاسی مختلفی در تلاش هستند، اظهار کرد: این جریان‌های سیاسی از معارف دینی درکی نادرست دارند و این مسئله باعث زیر سوال رفتن وضعیت کنونی می‌شود و حرکت‌های خدماتی و معارف دینی را آسیب می‌زنند و مورد سوءظن قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه جریان‌های متحجر دینی از آفت‌های توسعه دین شمرده می‌شوند، ادامه داد: در کنار این توطئه‌های دشمن، عده‌ای نیز در داخل کشور با حیله و نفاق سعی در به وجود آوردن قدرت برای خود دارند، که مقابله با این نیروهای دخلی مشکل‌تر از استکبار و جریان‌های سیاسی خارجی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی طلبه را شخصی عنوان کرد که باید تمام وجود خود را وقف امام عصر (عج) کند و افزود: طلبه باید هدف‌های متعالی داشته باشد و به دنبال پست و مقام نباشد زیرا در این صورت جزو بدبخترین موجودات خداوند است.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که با همه منکرات در کشور، منطقه و جهان مبارزه نکنیم اسلام جهانی نخواهیم داشت، تصریح کرد: برای جهانی شدن باید تمام هستی خود را فدا کنیم و  یک طلبه نباید با دیدن برخی از بی‌حرمتی‌ها میدان را خالی کرده و دست از مبارزه با منکرات شرعی بردارد.

کد مطلب 3902344

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