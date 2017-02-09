به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر پنجشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه الحجه با بیان اینکه برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایران و در معنای وسیعتر آن اسلام جریانهای سیاسی مختلفی در تلاش هستند، اظهار کرد: این جریانهای سیاسی از معارف دینی درکی نادرست دارند و این مسئله باعث زیر سوال رفتن وضعیت کنونی میشود و حرکتهای خدماتی و معارف دینی را آسیب میزنند و مورد سوءظن قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه جریانهای متحجر دینی از آفتهای توسعه دین شمرده میشوند، ادامه داد: در کنار این توطئههای دشمن، عدهای نیز در داخل کشور با حیله و نفاق سعی در به وجود آوردن قدرت برای خود دارند، که مقابله با این نیروهای دخلی مشکلتر از استکبار و جریانهای سیاسی خارجی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی طلبه را شخصی عنوان کرد که باید تمام وجود خود را وقف امام عصر (عج) کند و افزود: طلبه باید هدفهای متعالی داشته باشد و به دنبال پست و مقام نباشد زیرا در این صورت جزو بدبخترین موجودات خداوند است.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که با همه منکرات در کشور، منطقه و جهان مبارزه نکنیم اسلام جهانی نخواهیم داشت، تصریح کرد: برای جهانی شدن باید تمام هستی خود را فدا کنیم و یک طلبه نباید با دیدن برخی از بیحرمتیها میدان را خالی کرده و دست از مبارزه با منکرات شرعی بردارد.
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