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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

۵۰ درصد مبتلایان به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند

۵۰ درصد مبتلایان به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۰ درصد جمعیت مبتلا به فشار خون در کشور از بیماری خود مطلع نیستند، گفت: فشار خون موجب بروز سکته های قلبی و مغزی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در همایش سفیران سلامت در بندرعباس ضمن تبریک دهه مبارک فجر، گفت: مردم ایران همانطور که در ۳۸ سال پیرو راه امام و شهدا و قدرشناس امام و شهدا بودند، همچنان در نسل های بعدی هم پیرو این مسیر خواهند بود .

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی موهبت بزرگی برای مردم ایران است، افزود: همگام با مردم برای دفاع از آرمان های امام راحل، رهبر معظم و شهدا در راهپیمایی ۲۲ بهمن همانند سال های گذشته شرکت خواهیم کرد.

هاشمی گفت: در طی این ۳۸ سال مردم اقتدار خود و اراده شان در برابر قدرت های جهانی را نشان دادند.

وزیر بهداشت ضمن تشکر از سفیران سلامت که بدون چشم داشتی از دولت در حوزه سلامت فعالیت می کنند، گفت: همین که سفیران سلامت به سلامت مردم و هم نوعان خود تعصب دارند خوب است.

هاشمی نقش آموزش و پرورش در امر پیشگیری را حیاتی دانست و گفت: سفیران سلامت از جمله دانش آموزان نقش موثری در امر پیشگیری دارند ، چرا که در کنار مراقبت از سلامت خود از سلامت خانواده، هم نوعان و مردم مراقبت می کنند.

وی تاکید کرد: سفیر سلامت باید ابتدا به سلامت خود توجه کند چرا که عالم بی عمل نمی تواند در دیگران تاثیری داشته باشد.

هاشمی در ادامه با اشاره به ابتلای ۵ میلیون ایرانی به بیماری قند، افزود: همچنین ۵ میلیون نفر در کشور در آستانه ابتلا به بیماری قند هستند.

وی افزود: در کشور ۵۰ درصد افراد اضافه وزن و ۳۰ درصد چاق هستندپ.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۰ درصد افراد مبتلا به فشار خون در کشور از بیماری خود مطلع نیستند، گفت: فشار خون موجب بروز سکته های قلبی و مغزی می شود، بنابر این سفیران سلامت با آموزش در امر پیشگیری به خانواده ها و هم نوعان خود نقش موثری در جلوگیری از ابتلا به فشار خون و نهایت سکته های قلبی و مغزی دارند.

هاشمی پیشگیری در حوزه سلامت را بسیار مهم دانست و گفت: این مسئله بدون توانمند سازی افراد اتفاق نخواهد افتاد.

وی سلامتی را بزرگترین نعمت بیان کرد و افزود: کشوری که مردمانش سالم باشند در آن توسعه پایدار ایجاد خواهد شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه سلامت بر همه امور مقدم است، گفت: حوزه سلامت حتی بر امنیت مقدم است چرا که اگر خانواده ای، شهری و کشوری سالم باشد می تواند مسیر رشد و ترقی را دنبال کند.

وی افرود: من به عنوان مسئول سلامت دولت یازدهم از سفیران سلامت به دلیل همکاری در حوزه پیشگیری تشکر می کنم و امیدوارم بر یاران و سفیران سلامت در همه نقاط کشور افزوده شود.

کد مطلب 3902353
حبیب احسنی پور

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