۵۰ درصد مبتلایان به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در همایش سفیران سلامت در بندرعباس ضمن تبریک دهه مبارک فجر، گفت: مردم ایران همانطور که در ۳۸ سال پیرو راه امام و شهدا و قدرشناس امام و شهدا بودند، همچنان در نسل های بعدی هم پیرو این مسیر خواهند بود .

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی موهبت بزرگی برای مردم ایران است، افزود: همگام با مردم برای دفاع از آرمان های امام راحل، رهبر معظم و شهدا در راهپیمایی ۲۲ بهمن همانند سال های گذشته شرکت خواهیم کرد.

هاشمی گفت: در طی این ۳۸ سال مردم اقتدار خود و اراده شان در برابر قدرت های جهانی را نشان دادند.

وزیر بهداشت ضمن تشکر از سفیران سلامت که بدون چشم داشتی از دولت در حوزه سلامت فعالیت می کنند، گفت: همین که سفیران سلامت به سلامت مردم و هم نوعان خود تعصب دارند خوب است.

هاشمی نقش آموزش و پرورش در امر پیشگیری را حیاتی دانست و گفت: سفیران سلامت از جمله دانش آموزان نقش موثری در امر پیشگیری دارند ، چرا که در کنار مراقبت از سلامت خود از سلامت خانواده، هم نوعان و مردم مراقبت می کنند.

وی تاکید کرد: سفیر سلامت باید ابتدا به سلامت خود توجه کند چرا که عالم بی عمل نمی تواند در دیگران تاثیری داشته باشد.

هاشمی در ادامه با اشاره به ابتلای ۵ میلیون ایرانی به بیماری قند، افزود: همچنین ۵ میلیون نفر در کشور در آستانه ابتلا به بیماری قند هستند.

وی افزود: در کشور ۵۰ درصد افراد اضافه وزن و ۳۰ درصد چاق هستندپ.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۰ درصد افراد مبتلا به فشار خون در کشور از بیماری خود مطلع نیستند، گفت: فشار خون موجب بروز سکته های قلبی و مغزی می شود، بنابر این سفیران سلامت با آموزش در امر پیشگیری به خانواده ها و هم نوعان خود نقش موثری در جلوگیری از ابتلا به فشار خون و نهایت سکته های قلبی و مغزی دارند.

هاشمی پیشگیری در حوزه سلامت را بسیار مهم دانست و گفت: این مسئله بدون توانمند سازی افراد اتفاق نخواهد افتاد.

وی سلامتی را بزرگترین نعمت بیان کرد و افزود: کشوری که مردمانش سالم باشند در آن توسعه پایدار ایجاد خواهد شد.

هاشمی با تاکید بر اینکه سلامت بر همه امور مقدم است، گفت: حوزه سلامت حتی بر امنیت مقدم است چرا که اگر خانواده ای، شهری و کشوری سالم باشد می تواند مسیر رشد و ترقی را دنبال کند.

وی افرود: من به عنوان مسئول سلامت دولت یازدهم از سفیران سلامت به دلیل همکاری در حوزه پیشگیری تشکر می کنم و امیدوارم بر یاران و سفیران سلامت در همه نقاط کشور افزوده شود.