به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده، عصر پنجشنبه طی سفر یک روزه به استان مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در اراک، با اشاره به دهه فجر انقلاب اسلامی و خاطرات پیروزی انقلاب در سال ۵۷ اظهار داشت: در شب ۲۲ بهمن ۵۷ در استان مرکزی و در دروازه شهر اراک، عازم آبادان برای سخنرانی انقلابی در پالایشگاه آبادان بودیم که از طریق رادیو از پیروزی انقلاب اسلامی مطلع شده و به تهران بازگشتیم.

وی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی و روزهای انقلاب، دهه پرخاطره ای بود و آن محبت، وحدت کلمه، همبستگی و انسجامی که در جریان انقلاب اسلامی میان مردم وجود داشت، رمز پیروزی انقلاب بود که باید همواره تداوم پیدا کند و نباید اختلاف نظرها موجب چند دستگی و جدایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: رمز دیگر پیروزی انقلاب اسلامی وجود رهبری مدبر و حضور مردم در صحنه بود که امروز نیز ما از برکت وجود رهبری با تدبیر برخوردار هستیم و همواره طی این سال ها، مردم حضور گسترده و موثری در تمامی عرصه ها داشته اند.

نعمت زاده در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت حوزه صنعت کشور تصریح کرد: اقدامات بسیاری طی سال جاری برای حمایت از صنایع کوچک و بزرگ در سطح کشور انجام شده و روند آغاز رونق و بهبود بر بسیاری واحدهای صنعتی حاکم شده است.

وی خاطرنشان ساخت: محدودیت و سقف تسهیلات رونق در نظر گرفته شده برای استان ها طبق اعلام بانک مرکزی برداشته و شرایط خوبی برای بهره گیری از این تسهیلات توسط واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور فراهم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در راستای نظارت بر بهره گیری واحدهای صنعتی کشور از تسهیلات رونق، یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و در این تعداد واحد صنعتی بیش از سه هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

نعمت زاده افزود: همچنین ۳۰۰ واحد صنعتی در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته اند که البته تسهیلاتی که هم اکنون ارائه می شود اثرات خود را مدتی بعد نشان خواهد داد.

وی در مورد استان مرکزی بیان کرد: ارزیابی وزرات صنعت از استان مرکزی در مورد رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و مشکلات این واحدها و پیشبرد راهبردهای اقتصاد مقاومتی، نشان داده روند کار مطلوب است و مسئولان تلاش جدی برای رفع مشکلات این عرصه انجام داده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی در استان مرکزی شش هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق دریافت کردند.

نعمت زاده افزود: بانک های استان مرکزی امسال بیش از شش هزار میلیارد ریال تسهیلات به طور مستقیم و غیرمستقیم، به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت کرده اند و امیدواریم این همکاری همچنان ادامه داشته باشد تا تمامی واحدهای متقاضی استان از تسهیلات بهره مند شوند.

وی خاطرنشان ساخت: امیدواریم جایگاه استان مرکزی که هم اکنون جزو هفت استان اول کشور در زمینه اعطای تسهیلات رونق به واحدهای صنعتی و کشاورزی است باز هم ارتقا یافته و روند مطلوب فعلی اعطای تسهیلات در این استان ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات شرکت هپکوی اراک ادامه داد: شرکت هپکو چند ماهی است که به دلیل بی توجهی مالک آن و همچنین قصور برخی در پایتخت، دچار مسائل پیچیده ای شده و به حال خود رها شده بود که امیدواریم در مزایده اخیر این شرکت، کسانی مدیریت آن را برعهده بگیرند که اهلیت لازم را داشته باشند.

نعمت زاده افزود: در مورد صنایع پتروشیمی و خودروسازی شهرستان خمین نیز در حال پیگیری هستیم تا موانع و مسائل پیش رو حذف شود و برای راه اندازی صنعت و اشتغال در این شهرستان باید تلاش جدی و مساعدت بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در مورد کارخانه نساجی شهرستان خمین نیز که سال هاست متوقف و غیرفعال است با بانک صنعت و معدن رایزنی هایی صورت گرفته و احتمالا یک گروه بخش خصوصی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند، راه اندازی مجدد آن را بر عهده خواهند گرفت.