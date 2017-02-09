طرح «سلامت اجتماعی» در محله های همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ افسران فرهنگی جوان در بیت‌العباس همدان ضمن تبریک ایام‌ دهه فجر بااشاره به حرکت امام خمینی(ره) بر محور قرآن و عترت برای به ثمر رسیدن انقلاب اظهار داشت: امروز هرچه داریم از امام(ره) داریم که هدف توحیدی از نزول قرآن را در جامعه نهادینه کرد و در ذهن ما این باور را ایجاد کرد که همه امور زندگی مرتبط با قرآن است.

وی با بیان اینکه هر جا از مسیر قرآن و عترت فاصله بگیریم از حیات واقعی دور می‌شویم، ادامه داد: امام خمینی(ره) کتاب قرآن را در زندگی ما پیاده کرد و انقلاب را انفجار نور دانست که معنای آن گرفتن تمام جهان از نورانیت این انقلاب الهی بود.

حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه امروز انقلاب به یکی از اهداف اصلی خود یعنی گرفتن تمام جهان با نور انقلاب رسیده است، اضافه کرد: یکی از اسناد بارز در رسیدن به این هدف، همین حرکت اخیر رئیس‌جمهور امریکاست چراکه منبع ورود افراد به امریکا از ایران و کشورهایی که حاکمیت اسلامی دارند به معنای شدت وحشت آنها از ورود انقلاب به کاخ سفید است.

نورانیت الهی انقلاب اسلامی ایران از هر مانعی عبور خواهد کرد

وی این حرکت رئیس‌جمهور امریکا و خوف از نفوذ انقلاب را تبلیغی برای اسلام دانست و عنوان کرد: در جاهلیت نوین، حصارکشی نمی‌تواند معنا داشته باشد چراکه نورانیت الهی انقلاب اسلامی ایران از هر مانعی عبور خواهد کرد و چنین حرکات بیهوده‌ای تنها نشان می‌دهد که ما به هدفمان رسیده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: حرکت اخیر رئیس‌جمهور امریکا یک حرکت نابخردانه و جاهلانه است که ثابت می‌کند این انقلاب به همه جا نفوذ کرده و هرگز نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه باید برای ارزیابی انقلاب اهداف آن را مورد توجه قرار داد، اضافه کرد: هدف از انقلاب ملت ایران و رهبریت حضرت امام خمینی(ره) محوریت قرار دادن حاکمیت الله، قرآن و سیره اهل بیت(ع) بوده است.

وی با بیان اینکه اهداف جزئی انقلاب اسلامی خوداتکایی، عدالت، مبارزه با طاغوت و ظلم‌ستیزی بوده است، عنوان کرد: انقلاب ما و نورانیت آن در سراسر دنیا تلالو یافته و این نورانیت ملت‌ها را هدایت می کند.

وی ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی برای فتح قله عزت، استقلال و قله‌های علمی خیز برداشته که فتح آن به تلاش جوانان اسلامی بستگی دارد چراکه آنها پشتیبان این حرکت عظیم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه امروز درس خواندن جوانان در نگاه دینی و سبک انقلاب اسلامی فراتر از جهاد است، اظهار داشت: یکی از ابزارهای تعالی‌بخش برای رشد همه جانبه جوانان فضای مجازی است که باید نهایت بهره را از این فضا برد.

تمام ابزارها و لایق‌ترین ابزارها را برای رشد و توسعه دینی به کار ببریم

وی با بیان اینکه باید تمام ابزارها و لایق‌ترین ابزارها را برای رشد و توسعه دینی به کار ببریم، یادآور شد: باید با برنامه بتوانیم این فضا را به فرصت تبدیل کنیم وگرنه فضای مجازی می‌تواند به قتلگاه فرهنگی اعتقادی و انسانی تبدیل شود.

حجت الاسلام دشتکی عنوان کرد: هدفگذاری تبلیغات اسلامی به عنوان بازوری فرهنگی جامعه این است که در فضای مجازی بتواند در راستای تقویت محتوای دینی، اعتقادی و تعمیق آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه به زودی در محله‌های استان همدان با برنامه‌ریزی تبلیغات اسلامی طرحی به عنوان طرح «سلامت اجتماعی» اجرا خواهد شد، گفت: این طرح محله‌محور است و حول برنامه های فضای مجازی قرار دارد.