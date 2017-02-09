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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

با حضور وزیر ارتباطات؛

دومین مرکز ایستگاه فضایی قشم افتتاح شد

دومین مرکز ایستگاه فضایی قشم افتتاح شد

قشم - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز ایستگاه فضایی قشم را مورد بهره برداری قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرکز فضایی کشور ظهر پنجشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قشم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این مرکز  با هزینه ۶۸ میلیارد ریال به منظور رصد و پایش تصاویر ماهواره‌های بومی ساخته شده و به لحاظ موقعیت مکانی از اهمیت ویژه‌ای در دریافت اطلاعات از ماهواره‌ها برخوردار است.

جاسم جادری استاندار هرمزگان، حمید رضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، فرماندار و جمعی از مسئولین در فرودگاه بین المللی این منطقه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تیم همراه استقبال کردند.

قرار است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سفر ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۶ میلیارد ریال در حوزه زیرساخت و چندین پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال را در سطح استان افتتاح کند.

وزیر ارتباطات عصر امروز در شهرستان بندرخمیر حضور می‌یابد تا شماری از پروژه‌های وزارت ارتباطات را در غرب هرمزگان مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کد مطلب 3902439

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