حزب تمدن اسلامی مردم را به حضور در راهپیمایی 22بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حزب تمدن اسلامی با صدور بیانیه ای مردم را به شرکت در این راهپیمایی دعوت کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
«سی و هشتمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی بارقه دیگری از امید و نشاط و پیروزی در دل و جان ملت مسلمان و آزاده ایران و ملتهای آزاده جهان ایجاد کرده است. سی و هشت سال تلاش و ایثار و فداکاری یک ملت بزرگ برای حفظ اسلام عزیز و انقلاب و دستاوردهای عظیم آن تیر خلاصی است بر قلب استکبار جهانی و حسودان و حرامیان عالم.
گرچه امسال با فقدان نامآوران بزرگی همچون آیتالله موسوی اردبیلی و رادمرد میدانهای بحران، فقیه خستگی ناپذیر، آیتالله هاشمی رفسنجانی و حادثه غمانگیز آتشنشانان شهید و قهرمانمان غمی سنگین بر دل این ملت صبور وارد آمد اما ضرورت پاسداشت این انقلاب الهی و خاطره امام راحل عظیمالشأن و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم، همگان را به تکریم و تجلیل از آن فجرآفرینان و فداکاران و ایثارگران ملزم و موظف میدارد.
ملت رشید ایران با الهام از روح بلند حضرت امام خمینی و پیروی از حضرت آیتالله خامنهای مدظله، همچنان با نشاط و مقاوم با حفظ روحیه انقلابی در همهی صحنههای انقلاب از جمله انتخابات پر شور آینده شرکت خواهد کرد و برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات خود خواهد افزود و نیز پاسخ مستکبران و تازه به دوران رسیدههای آمریکایی را با حضور یکپارچه و دشمنشکن خود خواهند داد.
حزب تمدن اسلامی همچون همیشه با گرامی داشت ایام الله مبارک فجر و شهیدان افتخار آفرینش همگان را به راهپیمایی پرشکوه و پرصلابت ۲۲ بهمن دعوت میکند.
حزب تمدن اسلامی»
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