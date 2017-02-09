هفته بیست و دوم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و دوم این رقابت‌ها عصر پنجشنبه ۵۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۷۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب نورگزل زودتر از خط پایان گذشت و کمال دالیجه عطا با اسب رد استار و آق اویلی بشگرد با اسب کیارش (۳) به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که بنیامین جرجانی با اسب ایزا بوی عنوان اول را به دست آورد و نادر صالح پور با اسب وابل و علی محمد غراوی با اسب الیف ناز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که جواد آچاک با اسب ساواش (۳) موفق به کسب مقام اول شد و پیمان قلرعطا با اسب گلد لیل و آرمین آق آتابای با اسب پیت بول به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که کمال دالیجه عطا با اسب بالا هج زودتر از خط پایان عبور کرد و آرمین آق آتابای با اسب کلکتی کت و جواد آچاک با اسب کاساندرا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب ریومنتو نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و نادر صالح پور با اسب بوی بلا و جواد آچاک با اسب اوکسال نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که عبدالرحیم آرمیده با اسب بنتلی موفق به کسب مقام اول شد و متین جرجانی با اسب ریو سیتی و نادر صالح پور با اسب لارسن به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله و ۴۶ تا ۴۸ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که یوسف دهش با اسب سهند بهزاد موفق به کسب مقام اول شد و پیمان قلرعطا با اسب گل تکه و بنیامین جرجانی با اسب سقر قوش به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته بیست و دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی در گلستان پس از حدود دو دهه به استان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.