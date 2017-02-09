ایران هراسی توهم است/ساختار قدرت نظامی ما، دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر،

حجت الاسلام حسن روحانی عصر پنجشنبه در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها و سازمان‌های خارجی مقیم تهران اظهارداشت: سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در شرایطی جشن می‌گیریم که شرایط و محیط سیاسی ایران برای روابط با سایر کشورها از هر زمان دیگری مهیاتر بوده و سایه تحریم‌های نادرست از سر کشورمان برداشته شده است.

روحانی، سفرا و نمایندگی‌های سیاسی و بین‌المللی مقیم تهران را به انعکاس واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر تهران با کشورهای خود فرا خواند و با اشاره به اینکه تمامی زمینه‌های همکاری در ایران را فرصت مغتنمی برای خود و سایر کشورها می‌دانیم، گفت: ایران از لحاظ اقتصادی دارای زمینه‌های بکر و تازه بوده و آمادگی داریم با سایر کشورها در راستای منافع مشترک همکاری و همفکری کنیم.

رییس‌ جمهور افزود: در ماه‌های گذشته هیأت‌های اقتصادی مختلفی از کشورهای گوناگون به تهران سفر کردند و ارتباط زیادی بین بخش‌های اقتصادی کشورمان با سایر کشورها ایجاد شده است و شاهد زمینه‌ تعامل اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، راه‌آهن، پتروشیمی، ناوگان هوایی، ساخت بنادر، خودروسازی، فولاد و بسیاری از زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی هستیم و این زمینه‌های همکاری می‌تواند فرصت مغتنمی برای همه ما در تأمین منافع مشترک باشد.

روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که قصد مداخله در امور داخلی سایر کشورها را نداشته، ندارد و نخواهد داشت و قدرت نظامی ما صرفاً‌ برای دفاع از کشورمان است. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به سایر کشورها تجاوز نکرده و سلاح ما صرفاً برای دفاع از کشورمان است.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: در شرایط کنونی نباید اجازه دهیم برخی‌ها با توهم‌افکنی شرایط و فضا منطقه و جهان را ناسالم سازند.

روحانی با بیان اینکه بر این باور هستیم که ملت‌ها باید با هم رابطه داشته باشند و ضرورت دارد شرایط این رابطه تسهیل شود، گفت: وظیفه همه دولت‌ها این است که بتوانند ملت‌های جهان را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند تا از منافع مشترک ، استفاده کنند.

رییس‌ جمهور تأکید کرد: دوران ایجاد فاصله میان ملت‌ها به پایان رسیده است و امروز زمانی است که باید ملت‌ها را بهم نزدیک‌تر کنیم تا از دانش و فرهنگ یکدیگر برای توسعه و تعالی استفاده و بهره‌برداری کنند.

روحانی خطاب به سفرا و روسای نمایندگی‌های خارج مقیم تهران گفت: شما باید با انعکاس واقعیت‌های این کشور زمینه را برای ارتباط نزدیک‌تر بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خود فراهم سازید و بدون تردید ایجاد ارتباط نزدیک‌تر به نفع ملت‌های ما و منطقه و جهان خواهد بود.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سی و هشت سال پیش در چنین روزی بزرگترین انقلاب در این منطقه و در سطح جهان با اتکاء به مردم خود و برغم حمایت بسیاری از کشورها از رژیم استبدادی گذشته به پیروزی رسید، اظهار داشت: در آن شرایط جنگ سرد و نظام دو قطبی حاکم بود و جمهوری اسلامی ایران بدون تکیه به هیچ یک از این دو بلوک و تنها با استقامت و مقاومت ملت خود، نظام جدیدی را در تاریخ این کشور رقم زد.

روحانی گفت: از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی می‌دانستیم که برای برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی این انقلاب خوش‌آمد نیست و لذا توطئه‌های علیه مردم، انقلاب و نظام ما طراحی خواهند کرد.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه از روزهای اولیه انقلاب با معضلات مهمی مواجه شدیم که امروز جهان با آن مواجه است، اظهار داشت: اولین معضل و مشکلی که در برابر انقلاب ما به دست بیگانگان پدید آمد، موضوع تروریسم بود و تروریست‌ها از غرب تا مرکز کشور دست به ناامنی و کشتار مردم زدند.

روحانی اضافه کرد: توطئه دیگری که برای ملت ایران طراحی شد، مداخله قدرت نظامی آمریکا در ایران بود که در بیابان طبس با طوفان شن با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد و از کشور ما فرار کردند.

رییس‌ جمهور افزود: سومین توطئه طراحی یک کودتا از طرف خارجی‌ها بود که آن هم توسط خود نظامی‌ها و پرسنل مؤمن نیروی هوایی به شکست انجامید.

روحانی خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی، در نهایت تجاوز و مداخله خارجی توسط صدام را در این کشور تدارک دیدند و همه این توطئه‌ها در طول دو سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و همگان به خوبی می‌دانند که هر یک از این امور، می‌توانست یک نظام قوی و مستحکم را از پا درآورد.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: نظامی که به مردم خود متکی بود و مردم به آن ایمان داشتند و آن را نظامی می‌دانستند که منعکس‌کننده خواست ملی است، در برابر همه این توطئه‌ها ایستادگی کرد و مردم توانستند موفقیت‌های بسیار بزرگی را خلق کنند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی به جهانیان اعلام کردیم که ایران‌هراسی که ندای آن توسط بوق‌هایی از روزهای اولیه انقلاب به گوش جهانیان می‌رسید، نادرست و ناصحیح است، اظهار داشت: در راستای ایران‌هراسی به مردم منطقه اعلام می‌کردند که انسجام ملی ایران باقی نخواهد ماند و ایران به چند کشور کوچک تجزیه خواهد شد و لذا ناامنی سراسر منطقه را فرا خواهد گرفت.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: ایران‌هراسی هیچ پایه و اساسی نداشته و تاریخ اثبات کرد که این توهمات کاملاً بی‌اساس می‌باشد.

روحانی خاطر نشان کرد: دومین موضوعی که به عنوان ایران‌هراسی در منطقه و جهان آن را تبلیغ می‌کردند این بود که انقلاب اسلامی در مرزهای خود باقی نخواهد ماند و ایرانی‌ها قصد دارند، انقلاب خود را به سایر کشورها صادر کنند تا رژیم‌های مستقر در کشورهای منطقه را متزلزل کنند این موضوع نیز با گذشت زمان مشخص شد که دروغ است و ایران قصد مداخله در امور داخلی دیگران را ندارد.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه ایران در سخت‌ترین روزهای منطقه همواره پناهگاه ملت‌ها بوده است، گفت: ‏آنگاه که صدام به کویت حمله کرد ایران پناهگاهی امن برای عراقی‌ها و کویتی‌ها بود و در غرب کشور، ‏میزبان میهمانانی از این دو کشور بودیم و در روزهایی که در شمال ایران بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ‏بلندی‌های قره‌باغ درگیری آغاز شد باز ایران در میان این دو جبهه فعال بود تا جنگ را خاموش و صلح را ‏برقرار سازد.‏

روحانی گفت: ایران اولین کشور منطقه بود که به همه کشورهای منطقه هشدار داد صدام فرد ‏خطرناکی برای صلح و امنیت است و اولین کشوری بودیم که اعلام کردیم که طالبان می‌تواند برای افغانستان، ‏پاکستان و منطقه خطرناک باشد و ایران بزرگترین منادی خطر تروریسم و معادلات خارجی در منطقه بود.‏

رییس‌ جمهور افزود: ایران حمله آمریکا به عراق و صدام به کویت را محکوم کرد و امروز هم به همه ‏کشورهای جهان اعلام می‌کنیم که تروریسم خطر بزرگی برای همه جهانیان است. ‏

روحانی خاطرنشان کرد: تروریسم از تفکری نشأت گرفته است که متأسفانه برخی از کشورها دانسته ‏یا نادانسته آن تفکر خشونت‌آمیز را در میان جوانان منطقه ترویج و تبلیغ می‌کنند.‏

رییس‌ جمهور با بیان اینکه برای مبارزه با تروریسم فقط ابزار نظامی کافی نیست، اظهار داشت: باید اندیشه ‏تروریسم در میان افکار نسل جوان خشکانده شود و این نیاز به کار مشترک فرهنگی، اطلاعاتی و نظامی دارد.‏

روحانی گفت: معتقدیم که صلح منطقه و جهان در چارچوب وحدت، اتحاد ملت‌ها، گفتگو و نفی ‏خشونت و افراط‌گری امکان‌پذیر است.‏

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و امنیت در منطقه است، اظهار داشت: ‏معتقدیم اگر بین دو کشور اختلاف نظری وجود داشته باشد برای حل و فصل آن راهی بهتر از میز مذاکره و ‏گفتگو وجود ندارد. ‏

روحانی خاطر نشان کرد: همانطور که در مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهان با راهبرد برد – برد به ‏اثبات رساندیم که مسایل پیچیده جهانی از طریق گفتگو قابل حل است و از این طریق توهم نادرست را از ‏افکار جهانیان زدودیم ، معتقدیم که این مذاکره می‌تواند مدل و الگویی برای حل اختلافات در منطقه و جهان ‏باشد.‏

رییس‌ جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه سلاح کشتار جمعی خطر بزرگی برای جهان است، گفت: با ‏تحولاتی که در حکومت‌ها بوجود می‌آید و با شرایطی که در کشورهای صاحب سلاح کشتار جمعی در آینده ‏ممکن است بوجود آید، وجود سلاح کشتار جمعی می‌تواند برای جامعه جهانی خطرناک باشد.‏

روحانی تأکید کرد: همه باید برای از بین بردن سلاح کشتار جمعی دست به دست هم دهیم و ‏همانطوری که رفع معضل اقلیمی و زیست محیطی نیاز به اتحاد و همدلی دارد، برای از بین بردن سلاح ‏کشتار جمعی هم که خطرناکتر از مسایل زیست‌محیطی است، به وحدت، اتحاد و همدلی نیازمند هستیم.‏

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: در حواث سوریه شاهد بودیم که تروریست‌ها از سلاح شیمیایی علیه مردم ‏استفاده کردند لذا اگر این سلاح در دست تروریست‌ها قرار بگیرد به صورت یک معضل جهانی و بشری پیش ‏روی ملت‌ها خواهد بود. ‏

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره با سلاح کشتار جمعی مخالف هست و خواهد بود، ‏اظهار داشت: سلاح کشتار جمعی را خلاف مصالح بشری و آینده جهان و نسل‌های پیش رو می‌دانیم و ‏معتقدیم این نوع سلاح و اصول اخلاقی و انسانی در مغایرت قرار دارد. ‏

رییس‌ جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که با تروریست‌ها در حال نبرد باشد، از آن حمایت خواهد کرد و امروز خطر بزرگ تروریسم ، ثبات و امنیت کشورها را تهدید می‌کند و معتقدیم موضوع مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح و امنیت در منطقه و جهان باید به عنوان یک موضوع اولویت‌دار در سیاست خارجی کشورها و نیاز ضروری جامعه بشری مطرح باشد و همه به دنبال آن باشیم که صلح و امنیت واقعی که به دنبال آن پیشرفت،‌ آسایش و رفاه عمومی خواهد آمد را برای جهانیان به ارمغان آوریم.

ظریف وزیر امور خارجه نیز در ابتدای این مراسم در سخنانی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری بود و بر مبنای اعتماد به مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه برای کلیه نهادهای حکومتی بنا شده است.

وزیر امور خارجه افزود: مردم همواره بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی بودند و به دلیل حضور مردم است که هیچ‌گاه، هیچ‌کس نمی‌تواند ایران و ایرانی را تهدید کند.

ظریف گفت: انقلاب اسلامی انقلاب صلح‌خواه و امنیت خواه بوده و خواهان ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان است و همواره دست صلح ، دوستی و همکاری به سوی همه کسانی که آمادگی احترام متقابل را دارند، دراز می‌کنیم.

سفیر فلسطین نیز در سخنانی با تسلیت درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وی را شخصیتی بزرگ و از ستون های انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت:‌ آیت‌الله هاشمی یک شخصیت والا و مردمی بود و از تأثیرگذاری بسیار زیادی برخوردار بود.

صلاح الزواوی در ادامه با بیان اینکه امروز تازه‌واردی داخل کاخ سفید شده که با تصمیمات بیهوده خود جهان را متعجب کرده است، گفت: این فرد با تصمیمات خود جهان را به صحنه‌ اختلاف و نزاع پیش می‌برد و تعاملش با مسأله فلسطین نشان می‌دهد که تاریخ منطقه ما را نمی‌داند.