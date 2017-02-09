صدا و سیما برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی بعد از ظهر پنج شنبه در آئین بهره برداری از طرح های صنعتی در شهرستان ابهر، اقتصاد مقاومتی را از تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: تاکید مقام معظم رهبری در این مورد، وظیفه حمایت مدیران ارشد از تولیدکنندگان را بیشتر کرده است.

وی ادامه داد: حمایت از اقتصاد مقاومتی به این معنی است که نباید از کشورهایی خارجی مانند چین کالاهایی وارد کنیم که تولید مشابه داخلی داریم.

عزیزی با بیان اینکه سرمایه گذار با تمام سرمایه و آبروی خود وارد میدان تولید می شود، تصریح کرد: با این شرایط ، ما هم با ید با بازگذاشتن عرصه و تسریع کارها از او حمایت کنیم.

عزیزی با اشاره به اینکه در جامعه، توهمی به نام خرید اجناس خارجی وجود دارد، افزود: چرا اجناس داخلی خودمان را قبول نداریم و از آنها خرید نمی کنیم؟.

وی با انتقاد از صدا و سیما بابت تبلیغ کالاهای خارجی، گفت: از استاندار درخواست می کنم، دستوری صادر کنند تا در استان از منابع و تولیدات استانی استفاده شود و اجازه داده نشود اجناس خارجی وارد شود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را دارند، تاکید کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی، صدا و سیما هم باید در این راستا همکاری داشته باشد.