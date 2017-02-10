سالانه یک میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پنج شنبه شب در همایش «تبین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت تدبیر و امید» با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب بسیار گسترده است، اظهار داشت: انقلاب ما نه تنها برای ملت‌های مسلمان پیام داشت بلکه برای مبارزان آزادی‌خواه سراسر جهان به عنوان یک الگو بود.

وی با بیان اینکه تئوری امام در مبارزه با ظلم ایجاد اعتماد در مردم و به دست آوردن قلوب بود افزود: اگر امروز ما می‌بینیم که در کشورهای اسلامی موضوع بیداری اسلامی مطرح است حاصل تفکر حاکمیت بر قلوب است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز کسانی که در خارج از ایران هستند بیشتر از کسانی که در داخل هستند قدر انقلاب را می‌دانند و به خوبی می‌دانند که امام خمینی چه میراثی را برای جهانیان به جا گذاشته است.

واعظی با بیان اینکه ما بنای صادر کردن انقلاب را نداشتیم و پیام انقلاب خود به خود صادر شده بود، یادآور شد: مشکلاتی که در سال‌های انقلاب و این سال ها داشته‌ایم به دلیل پیام انقلاب است که آنها را نگران کرده است.

وی افزود: هوشیاری مردم و تدبر امام و مقام رهبری سبب شده نهال انقلاب درختی تنومند شده که ریشه‌هایی سترگ در زمین دارد به نحوی که ما نمی‌بینیم و نمی‌َشنویم که بگویند ایران بخشی از مشکل منطقه است بلکه می‌گویند ایران راهکار حل مسائل و مشکلات منطقه است.

واعظی با اشاره به اینکه هرمزگان و قشم امروز نماد وحدت بین شیعه و سنی است، بیان داشت: امام خمینی بود که نخستین بار وحدت کلمه را به ما آموخت و به همه یاد داد که اصل اسلام اتحاد بین شیعه و سنی است.

وزیر دولت یازدهم گفت: ریاست محترم جمهوری تاکید ویژه‌ای بر دوری از حواشی و تفرقه دارد و مدام از اعضا کابینه می‌خواهند که بر حواشی توجهی نداشته باشند.

به گفته واعظی امروز با تدبیر مسئولان نظام بسیاری از مشکلات با کشورهای خارجی رفع شده است، افزود: در رویکرد جدید کشور در برنامه ۲۰ ساله، رویکرد تعامل سازنده با جهان است که بر دوری از تنش در روابط خارجی و کم کردن هزینه‌ها در این عرصه تاکید دارد.

وی گفت: بازار صادرات رونق خوبی داشته و صادرات نفت ما رکود زده به نحوی که در ۳۸ سال اخیر هیچ وقت ما بیشتر از ۲.۷ میلیون بشکه صادرات نداشته‌ایم و این در حالیست که ماه‌های گذشته ما با تدابیر دولت یازدهم از این رکورد رد شده‌ایم.

واعظی افزود: اینکه مقام رهبری می‌فرمایند ریاست جمهوری جدید آمریکا کار ما را راحت کرده است به معنی این است که آنها به قدرت ایران به ویژه در مذاکرات هسته‌ای واقف هستند و دولت جدید آمریکا تبعات این برجام را برای خود متوجه می‌شود چرا که این برجام برای ایران فواید زیادی دارد.

این عضو کابینه دولت روحانی با بیان اینکه امسال ۷۰۰ هزار شغل در کشور به وجود آمده است، افزود: برای رفع مشکلات اساسی حوزه اشتغال نیازمند ایجاد سالانه ۱۰۰ هزار شغل در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه ای‌سی‌تی قشم ۲۱ میلیارد تومان پروژه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، گفت: تا پایان دولت ۱۴.۵ میلیارد تومان دیگر نیز در قشم سرمایه‌گذاری می‌شود.

واعظمی افزود: تا پایان دولت ۲۶۵ میلیارد تومان دیگر نیز سرمایه‌گذاری می‌َشود به نحوی که تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار دسترسی به تلفن و روستاهای بالای ۲۰ خانوار دسترسی به اینترنت و تمامی شهرهای استان به اینترنت همراه نسل سوم خواهند داشت.

وی افزود: یکی از رسالت‌های جدی ما ایجاد رونق کسب و کار در این حوزه است چرا که در سایر مناطق دنیا نیز حوزه آی‌سی‌تی امروز راهگشای مشکلات شده و سبب بهره‌روی شده است.