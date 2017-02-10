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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز به بهره برداری رسید

دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز به بهره برداری رسید

سنندج - دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسولین شهرستان افتتاح و بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز شامگاه روز ۲۱ بهمن ماه با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان افتتاح و بهره برداری رسید.

این دیواره با ٢٥٠ متر مربع در سه قسمت سرعت، لید و بولدر در سالن ریاست جمهوری با رعایت استاندارد و شرایط مطلوب ساخته شده است.

برای دیواره سنگ نوردی سقز ٨٠ میلیون تومان هزینه شده است و در طول هفت ماه به صورت فشرده شرایط آن برای استفاده ورزشکاران این رشته ورزشی فراهم شد.

این دیواره با حضور مسئولین شهرستانی و جامعه ورزشی سقز در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

گفتنی است، سقز در دهه فجر امسال بیش ۲۰ جشنواره فرهنگی وررشی و افتتاح چند پروژه و اماکن ورزشی را برگزار کرده است.

کد مطلب 3902706

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