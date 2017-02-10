دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیواره سنگ نوردی شهرستان سقز شامگاه روز ۲۱ بهمن ماه با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان افتتاح و بهره برداری رسید.

این دیواره با ٢٥٠ متر مربع در سه قسمت سرعت، لید و بولدر در سالن ریاست جمهوری با رعایت استاندارد و شرایط مطلوب ساخته شده است.

برای دیواره سنگ نوردی سقز ٨٠ میلیون تومان هزینه شده است و در طول هفت ماه به صورت فشرده شرایط آن برای استفاده ورزشکاران این رشته ورزشی فراهم شد.

این دیواره با حضور مسئولین شهرستانی و جامعه ورزشی سقز در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

گفتنی است، سقز در دهه فجر امسال بیش ۲۰ جشنواره فرهنگی وررشی و افتتاح چند پروژه و اماکن ورزشی را برگزار کرده است.