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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۶

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی:

تامین سلامت و امنیت در حوزه سلامت کشور افزایش پیدا کرده است

تامین سلامت و امنیت در حوزه سلامت کشور افزایش پیدا کرده است

یاسوج- نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: تامین سلامت، آرامش و امنیت در حوزه سلامت کشور افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح ساختمان اداره کل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد که با حضور مدیر عامل بیمه سلامت کشور در یاسوج برگزار شد، افزود: امید است روند خدمت گذاری در حوزه سلامت بیش از پیش ادامه پیدا کند و در کشور به جایگاهی برسیم که در حوزه سلامت، درمان و مسائل بیمه ای  دغدغه ای نداشته باشیم.

وی با بیام اینکه دولت تدبیر و امید بسیاری از دغدغه های موجود در حوزه سلامت  را از ذهن مردم خارج کرد، عنوان داشت: دولت با این فعالیت ها و کاهش دغدغه ها آرامش، امنیت خاطر و تامین سلامت بیشتری را به وجود آورد.

زارعی به افتتاح ساختمان های بیمه سلامت اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از دغدغه های مسئولان این بود که روزی شاهد باشیم که اداره کل بیمه سلامت که با جمعیت بالایی از جامعه هدف روبه رو است و مراجعات زیادی دارد از یک فضای مناسب برای ارائه خدمت بهتر به مردم برخوردار شود که این توفیق بزرگ حاصل شد.

کد مطلب 3902797

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