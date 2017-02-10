تامین سلامت و امنیت در حوزه سلامت کشور افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح ساختمان اداره کل بیمه سلامت کهگیلویه و بویراحمد که با حضور مدیر عامل بیمه سلامت کشور در یاسوج برگزار شد، افزود: امید است روند خدمت گذاری در حوزه سلامت بیش از پیش ادامه پیدا کند و در کشور به جایگاهی برسیم که در حوزه سلامت، درمان و مسائل بیمه ای دغدغه ای نداشته باشیم.

وی با بیام اینکه دولت تدبیر و امید بسیاری از دغدغه های موجود در حوزه سلامت را از ذهن مردم خارج کرد، عنوان داشت: دولت با این فعالیت ها و کاهش دغدغه ها آرامش، امنیت خاطر و تامین سلامت بیشتری را به وجود آورد.

زارعی به افتتاح ساختمان های بیمه سلامت اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از دغدغه های مسئولان این بود که روزی شاهد باشیم که اداره کل بیمه سلامت که با جمعیت بالایی از جامعه هدف روبه رو است و مراجعات زیادی دارد از یک فضای مناسب برای ارائه خدمت بهتر به مردم برخوردار شود که این توفیق بزرگ حاصل شد.