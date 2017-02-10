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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

حضور گسترده مردم استان ایلام در آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گسترده مردم استان ایلام در آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن

ایلام-مردم استان ایلام در آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن در نقاط مختلف حضوری گسترده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز به طور رسمی راهپیمایی ۲۲ بهمن آغاز نشده اما مردم نقاط مختلف استان ایلام با حضور گسترده و پرشور خود می خواهند روزی یه یادماندنی رارقم بزنند.

راهپیمایی در شهرستان های استان آغاز شده ولی این مراسم در مرکز استان ساعت ۱۰:۳۰ آغاز می شود.

عشایر استان ایلام همگام با مردم در راهپیمایی حضوری فعال دارند، ایلام یادآور جانبازی و رشادت های مردان و زنان ایرانی در ۸ سال دفاع مقدس است؛ امروز در یوم الله ۲۲ بهمن همانا به همراه نسل سوم انقلاب به میدان آمدند و در خیابان های ایلام و دیگر شهر های این استان غزل ماندگاری سرودند.

امروز مردم شیعه استان ایلام بار دیگر با سردادن شعارهایی با مضامین استکبارستیزی، دفاع از مظلومان عالم و حمایت همه جانبه از رهبر معظم انقلاب و دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همنوا با ملت ایران، حماسه ای از عزت و اقتدار ایران و ایرانی را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 3902811

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