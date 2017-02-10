مردم امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن در تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور عظیم مردم در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دریای بی‌کران ملت هر سال در روز ۲۲ بهمن بیشتر از سال‌های گذشته در سالگرد پیروزی انقلاب تجلی می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما در مقطعی از تاریخ با رهبری امام خمینی (ره)، تصمیمی تاریخی گرفتند و محکم و استوار در ۳۸ سال گذشته به امام (ره)، رهبری و انقلاب وفادار بوده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم ایران امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند.