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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

حضرتی در جمع خبرنگاران:

مردم امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند

مردم امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ گفت: مردم ایران امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن در تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور عظیم مردم در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دریای بی‌کران ملت هر سال در روز ۲۲ بهمن بیشتر از سال‌های گذشته در سالگرد پیروزی انقلاب تجلی می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما در مقطعی از تاریخ با رهبری امام خمینی (ره)، تصمیمی تاریخی گرفتند و محکم و استوار در ۳۸ سال گذشته به امام (ره)، رهبری و انقلاب وفادار بوده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم ایران امروز هم زیباترین تصاویر انقلاب را به تصویر کشیدند.

کد مطلب 3902817

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