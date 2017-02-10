تمام محورهای خراسان شمالی لغزنده است/ ممنوعیت تردد خودروهای سنگین

سرهنگ علیرضا حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون محور بجنورد به اسفراین به دلیل بارش شدید برف و یخ‌زدگی لغزنده است.

وی افزود: همچنین به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده‌ها تردد تمام خودروهای سنگین و کشنده در محورهای مواصلاتی «بجنورد به اسفراین و چمن بید» و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بابیان اینکه بارش برف در محورهای استان سبب لغزندگی شده است تأکید کرد: رانندگانی که قصد عبور از این محورها رادارند نکات ایمنی را رعایت و از هرگونه عجله در هنگام رانندگی پرهیز و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ حسین زاده توصیه کرد: رانندگان حتماً برف‌پاک‌کن و لاستیک‌های خودروهای خود را کنترل کرده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان داشته باشند.