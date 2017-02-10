مسئولان داخلی و مقامات خارجی، مخاطبان پیام راهپیمایی مردم

محمدعلی رامین با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم در طول ۳۸ سال انقلاب اسلامی، پیام خود را به مسئولان داخل و صحنه بین‌المللی ارائه داده‌اند، گفت: با توجه به سه سال مذاکرات و اعتماد به آمریکا که نتیجه آن، برجام بی‌فرجام شد، مردم امسال پیام ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات در صحنه بین‌الملل، پیام امسال مردم، پیام خاصی است؛ اگرچه پیش از آن باید مسئولان داخلی این پیام را بشنوند.

رامین افزود: امروز مسئولان آمریکا گمان می‌کنند در طول مذاکرات هسته‌ای، تمام نقاط ضعف ایران را به دست آورده‌اند و قصد دارند از همان نقاط ضعف، علیه ما استفاده کنند؛ اما حضور مردم پشتوانه اصلی این نظام است.