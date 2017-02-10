مردم امروز برای مسئولان و دشمنان ۲ پیام دارند/افزایش پایداری ملت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن در تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم، انقلاب و نظامشان را دوست دارند، اظهار داشت: مردم به آرمانهایی که بر اساس آن انقلاب کردهاند و امام راحل نیز بر آن آرمانها پافشاری کرده بود و مقام معظم رهبری نیز بر همان آرمانها تأکید دارند، علاقهمند هستند و در رأس این آرمانها نیز استقرار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است.
وی افزود: روز به روز پایداری مردم برای کمک به استقرار این آرمانها افزایش مییابد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: در مقاطعی که دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی از مطالب و رویکردهای جدید استفاده میکنند، مردم احساس میکنند که باید پیام روشنی به آنها بدهند؛ به همین دلیل به صحنه میآیند و با حضورشان در صحنه، هم به دشمنان و هم به مسئولان پیام میدهند.
جهانگیری تصریح کرد: پیام مردم به مسئولان، کار و تلاش بیشتر و حل مشکلات مردم و پیشبرد نظام است و پیام آنها به دشمنان هم این است که ما پای نظام خود ایستادهایم و از آرمانهای نظام دفاع میکنیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
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