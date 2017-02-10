دولت انتقادات بین المللی به آمریکا را تقویت کند

در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که پیام حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز در قبال تهدیدهای دولت جدید آمریکا و شخص آقای ترامپ علیه ایران چه می تواند باشد، اظهار داشت: این حضور گسترده مردم نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی جزیی از هویت مردم کشور ماست و همواره مدافع انقلاب بوده و هستند.

وی گفت:مردم کشور ما با حضور خودشان در واقع پاسخ حرف های نسنجیده طرف مقابل را می دهند و این را بار دیگر تاکید می کنم که ما برای دفاع از کشور و آرمان های خود آماده ایم و این بزرگترین پیام امروز راهپیمایی مردم ایران محسوب می شود.

وزیر اسبق وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که دستگاه دیپلماسی چه اقداماتی را باید در قبال این تهدیدها و حرف های نسنجیده مقامات آمریکایی انجام دهند، تصریح کرد: ما دوستان زیادی در دنیا داریم و شما می بینید حتی اروپایی ها هم که به عنوان متحدین آمریکا محسوب می شوند از سیاست های جدید دولت آمریکا ناراضی هستند.

خرازی تاکید کرد: وظیفه دولت این است که این انتقادات را تقویت کند و حقانیت ایران را در مجامع مختلف بین المللی بیان کند و به این ترتیب حمایت های بیشتری را در برابر دولت آمریکا جلب کند تا بتوانیم ایستادگی بیشتری در برابر زورگویی های آنها داشته باشیم.