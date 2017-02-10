آغاز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ایلام با حضور پر رنگ مردم

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حماسی و پرشور قشرهای مختلف مردم دقایقی پیش از چهار راه رسالت آغاز و تا مصلی امام خمینی ( ره) میعادگاه نماز جمعه ادامه می یابد.

مردم شهر ایلام از چهارراه رسالت، میدان شهید کشوری، بلوار آزادی، میدان مادر به مصلی امام خمینی (ره) می‌روند تا شکوه، عظمت و اقتدار خود را به جهانیان نشان دهند و ثابت کنند همیشه پشتیبان آرمانهای انقلاب، امام راحل (ره)، شهیدان و ولایت فقیه هستند.

سخنران ویژه مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در ایلام آیت الله حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو حامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.