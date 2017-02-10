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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

نماینده مردم بابل در مجلس:

عزت و خودباوری ملت ایران به جهان نشان داده شد

عزت و خودباوری ملت ایران به جهان نشان داده شد

بابل - نماینده مردم بابل گفت: مردم ایران امروز عزت و خودباوری را به جهانیان نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در بابل با تقدیر از حضور پرشور ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: امروز، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است و مردم ایران در طلیعه سی و نهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت آگاهانه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، از اصول بنیادین انقلاب حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران امروز یک‌بار دیگر عزت و خودباوری را به جهانیان نشان دادند و حضور پرشور مردم در زیر باران رحمت الهی نشان از اقتدار ملت است.

نجفی تصریح کرد: مردم ایران امروز یک‌بار دیگر همبستگی ملی‌شان را علی‌رغم مسائل و مشکلات موجود در معیشت و اقتصاد، به نمایش گذاشتند تا مشت محکمی بر یاوه‌گویان بزنند.

کد مطلب 3902948

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