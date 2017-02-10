  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی:

ملت ایران از آرمانهای خود دست نخواهد کشید

ملت ایران از آرمانهای خود دست نخواهد کشید

دهدشت-نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس آمریکا را دشمن درجه یک ایران دانست و گفت: ملت ایران از آرمانهای خود کوتاه نخواهد آمد و دست نخواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدل هاشمی پور ظهرجمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهر دهدشت گفت: ملت ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه همیشه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده و تا به امروز توانسته همه توطئه‌های دشمنان را به برکت حضور مردم در صحنه خنثی کند.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و دشمن تاکنون نتوانستند کاری انجام دهند، ابراز کرد: آنها همه راهها را رفتند و در عین حال با شکست مواجه شدند.

هاشمی پور تصریح کرد: مردم شهیدپرور و مومن کهگیلویه امروز با ثبت حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند و بار دیگر با مشت های گره کرده یاس و نا امیدی استکبار را با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به نمایش گذاشتند.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این انقلاب ثمره مجاهدتها و پایمردی های غیور مردانی است که برای رسیدن به آرمان های خود، مردانه در برابر استکبار جهانی ایستادند و دست نشانده آن را از خاک و بوم ایران اسلامی با هدایت های داهیانه امام خمینی (ره) بیرون راندند.

کد مطلب 3903046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها