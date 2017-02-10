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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم الله۲۲ بهمن:

امنیت ایران قابل مصالحه و مذاکره نیست

امنیت ایران قابل مصالحه و مذاکره نیست

 در بخشی از قطعنامه راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ آمده است: از همه دستگاهها بخصوص دولت محترم می‌خواهدهمت جهادی و قاطعیت انقلابی را دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر شد.

متن کامل قطعنامه پایانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ (سوره انبیاء /۱۰۵)


شکر و سپاس بی پایان خدای سبحان را که ملت شریف ایران را از نعمت "اسلام" و "ولایت" و "رهبری"‌های حکیمانه و پیامبرگونه حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و خلف صالح و شایسته ایشان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) برخوردار ساخت تا در پرتو انقلاب اسلامی و اندیشه الهی و منیع پیر روشن ضمیر جماران، ایران و ایرانی به عنوان پرچمدار احیای "تمدن اسلامی" و زندگی در سایه اسلام الگوی نجات بخش جامعه بشری در عصر "جاهلیت مدرن" مورد توجه جهانیان قرار گیرد.

اینک در لحظات شورانگیز و شعورآفرین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و طلیعه‌ی سی و نهمین بهار عزت و آزادی و در شرایطی که طنین "مقاومت" و "استکبارستیزی" ملت ایران، و پیش روندگی انقلاب اسلامی و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به مثابه یک نظام "قدرتمند"، "پیشرو" و "الگو"، بیش از هر مقطع تاریخی دیگر فروپاشی حاکمیت مستکبران و استقرار "حکومت جهانی مستضعفین" بر زمین را نوید می‌دهد، ما شرکت کنندگان در راه پیمایی باشکوه، سراسری و دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه که در تقارن با ایام سوگواری و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اهمیت معناداری یافته است، مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی "الله اکبر" و "خامنه‌ای رهبر" به جهانیان اعلام می‌داریم: 

۱- امت مؤمن و ولایت‌مدار ایران، ضمن تجدید بیعت و میثاق استوار با آرمان‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را رمز موفقیت و تضمین پیش روندگی انقلاب اسلامی دانسته و بر پایبندی و اعتقاد به اصل ماندگار و مترقی «ولایت فقیه» به عنوان مبنای اساسی عزت و اقتدار ایران اسلامی تاکید می نماید.

۲- ملت آگاه و رشید ایران اسلامی، حفظ نظام اسلامی و اعتلای آن را بزرگترین معروف زمان و تضعیف این نظام دینی و مردمی را بزرگترین منکر زمان تلقی نموده و با تأسی به وصایای جاودان حضرت امام (ره) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترویج روحیه و اندیشه انقلابی-گری، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلاب و حفظ همبستگی و "وحدت ملی" را تکلیف شرعی آحاد مردم، مسئولین و جناح‌های وفادار به انقلاب و رکن رکین موفقیت‌ها و پیروزی‌های ملت ایران دانسته و هرگونه اقدام و عمل تفرقه‌افکنانه را شدیداً محکوم می‌نماید.

۳- ملت انقلابی و دشمن شناس ایران اسلامی، ضمن بی اعتمادی مطلق به قدرت های سلطه گر و در راس آن ها امریکای جنایتکار، خشم و اعتراض خود را نسبت به بدعهدی‌ها و نقض مفاد توافقنامه "برجام" توسط "امریکا" ابراز داشته و با محکوم کردن تلاش‌های کاخ سفید برای وضع تحریم‌های جدید و ایجاد موج "اسلام ستیزی" و "ایران هراسی" با همراهی ارتجاع منطقه؛ از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت نظارت بر اجرای برجام، می‌خواهد تا با اتخاذ مواضع قاطعانه و راه‌کارهای پیشگیرانه مؤثر، مقابله به مثل شجاعانه را در دستور کار قرار دهند.

۴- ما مردم مقاوم و متحد ایران اسلامی، حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه، یمن و عراق و سایر کشورهای منطقه را تامین کننده امنیت و صلح پایدار دانسته و هر گونه اقدام در راستای تهدید امنیت ملی کشورهای منطقه و ایجاد تنش و بی‌ثباتی توسط استکبار جهانی و مرتجعین وابسته را شدیداٌ محکوم می‌نماییم.

۵- مردم مسلمان و فهیم ایران، ضمن حمایت از جریان سیال "مقاومت اسلامی" منطقه، استمرار ظلم، تبعیض، محاصره، تحریم، اشغال اراضی و تجاوز به حقوق مسلمانان در هر نقطه از جهان بویژه جنایتهای آل سعود و آل خلیفه در یمن و بحرین که با طراحی و حمایت امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه صورت می‌پذیرد را محکوم نموده و با ابراز انزجار و مخالفت با ترویج خشونت، افراط‌گری، نفرت پراکنی و تروریسم در جهان، هرگونه کمک و حمایت از جریان‌های تکفیری تروریستی را دامن زدن به درگیری‌های میان امت اسلامی و کمک به پیشبرد سیاست‌های تجاوزگرانه و اشغالگرانه رژیم نژاد پرست صهیونیستی دانسته و بر تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خود آنان به عنوان اصلی ترین راه برقراری صلح و آرامش در منطقه تاکید می نماید.

۶- ما مردم موحد و متحد ایران، با تأکید بر ضرورت اهتمام به وحدت و یکپارچگی صفوف امت اسلامی و تلاش برای پایان دادن به اختلافات موجود، فلسطین را همچنان موضوع محوری جهان اسلام و مقاومت را تنها راه دست‌یابی ملت مظلوم فلسطین به حقوق خود دانسته وخواستار به کار گرفتن همه ظرفیت‌ها و امکانات جهان اسلام برای یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین و گروه‌های مبارز فلسطینی برای آزادی سرزمین‌های اشغالی از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی می‌باشیم.

۷- ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی باشکوه، با اعتقاد به تحق وعده الهی و اطمینان به این مهم که ماهیت ضد انسانی، نژاد پرستانه و تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در نهایت منجر به نابودی و اضمحلال این رژیم جنایتکار خواهد شد، تلاش برخی رژیم‌های وابسته به استکبار جهانی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که ارمغانی جز رسوایی و ناامنی برای آنها در برندارد را محکوم می‌نماییم.

۸- ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی، "امریکا" را همچنان "دشمن شماره یک" خود دانسته و با تأسی به منویات و هشدارهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای "جهاد کبیر" و مقابله با راهبرد "رخنه" و "نفوذ" دشمن در ارکان نظام و تضعیف "اراده ملی"، تلاش‌ها و اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در تحقق یافتن امنیت ملی ممتاز در کشور و منطقه پرآشوب فعلی را مورد تحسین قرار داده و آمادگی خود را برای رویارویی عاشورایی برابر هر تهدید احتمالی اعلام می‌دارد.

۹- ملت رشید و سرافراز ایران، "اقتصاد مقاومتی" و تلاش همه جانبه برای اقدام و عمل به آن را "نسخه نجات بخش کشور" برای عبور موفق و افتخارآمیز از دام تحریم‌های ظالمانه "نظام سلطه" و "دیکتاتوری مدرن اقتصادی" دانسته و از مسئولین و کارگزاران کشور می‌خواهد با اتکال به خدای متعال و اعتماد به ظرفیت‌های سرنوشت ساز درونی و جوانان خلاق و کارآفرین، نهادینه سازی رویکرد "مدیریت جهادی و انقلابی در صحنه‌ی "تولید ملی" و "تقویت ساخت درونی" را در دستور کار قرار داده و هوشمندانه با مسدود نمودن روزنه‌های امید دشمن برای تسلط بر اقتصاد ایران اسلامی و وابسته ساختن آن، اهداف شیطانی و شیوه‌های فریبکارانه آنان را با شکست مواجه سازند.

۱۰ - امت غیور و غیرتمند ایران اسلامی، ضمن تاکید بر اصل غیر قابل مصالحه و مذاکره بودن امنیت جمهوری اسلامی ایران، "اقتدار موشکی" را نماد "قدرت بازدارندگی"، تضمین "امنیت ملی" و "خط قرمز دفاعی" خود، و تداوم روند قدرت افزایی و ارتقای توان موشکی و توسعه توانمندی‌های دفاعی را حق مردم ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانسته وهرگونه مداخله در این زمینه را نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و خارج از صلاحیت هر کشور و نهادی می‌داند.

۱۱- ملت وفادر و فداکار ایران اسلامی، با قدردانی از مسئولان نظام، قوای سه گانه و همه کسانی که مجاهدانه و خالصانه در تلاش برای خدمت به انقلاب و میهن عزیز هستند و تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران و پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم - به ویژه قشر جوان آینده ساز کشور - در زمینه "اشتغال" و "معیشت"، از همه دستگاهها بخصوص دولت محترم می‌خواهد"همت جهادی" و "قاطعیت انقلابی" را دستور کار خود قرار داده و با کوتاه کردن دست غارتگران بیت‌المال و مسدود نمودن روزنه‌های تبعیض و رانت خواری و ناکام گذاردن توطئه دشمن در ایجاد فضای یأس و ناامیدی، ضمن دوری از شعارزدگی، برای ارتقا و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام های عملی، عینی و موثر بردارند.

۱۲- ملت مجاهد و شهید پرور ایران اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینی‌های شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و رادمردان دفاع مقدس و مدافع حرم و همچنین آتش نشانان فداکار و ایثارگر حادثه ساختمان "پلاسکو"، تکریم و تجلیل جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان را وظیفه دائمی خود دانسته و از مسئولان و دستگاههای مختلف می‌خواهد با برافراشته نگه داشتن پرچم "ایمان"، "جهاد" و "مقاومت"، در حاکم ساختن فرهنگ "ایثار" و "شهادت"، از هیچ تلاشی دریغ ننمایند.

۱۳- ملت هوشیار و موقعیت شناس ایران، با آگاهی از اهمیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر، "انتخابات" را الگوی کارآمد "مردم سالاری دینی" در کشور دانسته و با تأکید بر ضرورت هوشمندی همگانی برابر توطئه‌ها و ترفندهای فریبنده و پیچیده دشمن، حضور حماسی و مشارکت گسترده خود در انتخابات اردیبهشت ماه سال ۹۶ را تجدید عهد با انقلاب اسلامی و تقویت اقتدار و صلابت ملت و نظام دانسته و از داوطلبین محترم می‌خواهد با رعایت «تقوای سیاسی» و موازین شرعی، اخلاقی و قانونی و تعمیق فضای همدلی و برادری، زمینه برگزاری انتخاباتی حداکثری، پرشور و انقلابی را فراهم ساخته و دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید سازند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
جمعه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵
مصادف با ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۸ و ۱۰ فوریه ۲۰۱۷»

کد مطلب 3903068
محمد مهدی ملکی

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