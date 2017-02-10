امنیت ایران قابل مصالحه و مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر شد.

متن کامل قطعنامه پایانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ (سوره انبیاء /۱۰۵)



شکر و سپاس بی پایان خدای سبحان را که ملت شریف ایران را از نعمت "اسلام" و "ولایت" و "رهبری"‌های حکیمانه و پیامبرگونه حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و خلف صالح و شایسته ایشان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) برخوردار ساخت تا در پرتو انقلاب اسلامی و اندیشه الهی و منیع پیر روشن ضمیر جماران، ایران و ایرانی به عنوان پرچمدار احیای "تمدن اسلامی" و زندگی در سایه اسلام الگوی نجات بخش جامعه بشری در عصر "جاهلیت مدرن" مورد توجه جهانیان قرار گیرد.



اینک در لحظات شورانگیز و شعورآفرین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و طلیعه‌ی سی و نهمین بهار عزت و آزادی و در شرایطی که طنین "مقاومت" و "استکبارستیزی" ملت ایران، و پیش روندگی انقلاب اسلامی و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به مثابه یک نظام "قدرتمند"، "پیشرو" و "الگو"، بیش از هر مقطع تاریخی دیگر فروپاشی حاکمیت مستکبران و استقرار "حکومت جهانی مستضعفین" بر زمین را نوید می‌دهد، ما شرکت کنندگان در راه پیمایی باشکوه، سراسری و دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه که در تقارن با ایام سوگواری و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اهمیت معناداری یافته است، مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی "الله اکبر" و "خامنه‌ای رهبر" به جهانیان اعلام می‌داریم:



۱- امت مؤمن و ولایت‌مدار ایران، ضمن تجدید بیعت و میثاق استوار با آرمان‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را رمز موفقیت و تضمین پیش روندگی انقلاب اسلامی دانسته و بر پایبندی و اعتقاد به اصل ماندگار و مترقی «ولایت فقیه» به عنوان مبنای اساسی عزت و اقتدار ایران اسلامی تاکید می نماید.



۲- ملت آگاه و رشید ایران اسلامی، حفظ نظام اسلامی و اعتلای آن را بزرگترین معروف زمان و تضعیف این نظام دینی و مردمی را بزرگترین منکر زمان تلقی نموده و با تأسی به وصایای جاودان حضرت امام (ره) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترویج روحیه و اندیشه انقلابی-گری، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلاب و حفظ همبستگی و "وحدت ملی" را تکلیف شرعی آحاد مردم، مسئولین و جناح‌های وفادار به انقلاب و رکن رکین موفقیت‌ها و پیروزی‌های ملت ایران دانسته و هرگونه اقدام و عمل تفرقه‌افکنانه را شدیداً محکوم می‌نماید.



۳- ملت انقلابی و دشمن شناس ایران اسلامی، ضمن بی اعتمادی مطلق به قدرت های سلطه گر و در راس آن ها امریکای جنایتکار، خشم و اعتراض خود را نسبت به بدعهدی‌ها و نقض مفاد توافقنامه "برجام" توسط "امریکا" ابراز داشته و با محکوم کردن تلاش‌های کاخ سفید برای وضع تحریم‌های جدید و ایجاد موج "اسلام ستیزی" و "ایران هراسی" با همراهی ارتجاع منطقه؛ از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت نظارت بر اجرای برجام، می‌خواهد تا با اتخاذ مواضع قاطعانه و راه‌کارهای پیشگیرانه مؤثر، مقابله به مثل شجاعانه را در دستور کار قرار دهند.



۴- ما مردم مقاوم و متحد ایران اسلامی، حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه، یمن و عراق و سایر کشورهای منطقه را تامین کننده امنیت و صلح پایدار دانسته و هر گونه اقدام در راستای تهدید امنیت ملی کشورهای منطقه و ایجاد تنش و بی‌ثباتی توسط استکبار جهانی و مرتجعین وابسته را شدیداٌ محکوم می‌نماییم.



۵- مردم مسلمان و فهیم ایران، ضمن حمایت از جریان سیال "مقاومت اسلامی" منطقه، استمرار ظلم، تبعیض، محاصره، تحریم، اشغال اراضی و تجاوز به حقوق مسلمانان در هر نقطه از جهان بویژه جنایتهای آل سعود و آل خلیفه در یمن و بحرین که با طراحی و حمایت امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه صورت می‌پذیرد را محکوم نموده و با ابراز انزجار و مخالفت با ترویج خشونت، افراط‌گری، نفرت پراکنی و تروریسم در جهان، هرگونه کمک و حمایت از جریان‌های تکفیری تروریستی را دامن زدن به درگیری‌های میان امت اسلامی و کمک به پیشبرد سیاست‌های تجاوزگرانه و اشغالگرانه رژیم نژاد پرست صهیونیستی دانسته و بر تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خود آنان به عنوان اصلی ترین راه برقراری صلح و آرامش در منطقه تاکید می نماید.



۶- ما مردم موحد و متحد ایران، با تأکید بر ضرورت اهتمام به وحدت و یکپارچگی صفوف امت اسلامی و تلاش برای پایان دادن به اختلافات موجود، فلسطین را همچنان موضوع محوری جهان اسلام و مقاومت را تنها راه دست‌یابی ملت مظلوم فلسطین به حقوق خود دانسته وخواستار به کار گرفتن همه ظرفیت‌ها و امکانات جهان اسلام برای یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین و گروه‌های مبارز فلسطینی برای آزادی سرزمین‌های اشغالی از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی می‌باشیم.



۷- ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی باشکوه، با اعتقاد به تحق وعده الهی و اطمینان به این مهم که ماهیت ضد انسانی، نژاد پرستانه و تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در نهایت منجر به نابودی و اضمحلال این رژیم جنایتکار خواهد شد، تلاش برخی رژیم‌های وابسته به استکبار جهانی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که ارمغانی جز رسوایی و ناامنی برای آنها در برندارد را محکوم می‌نماییم.



۸- ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی، "امریکا" را همچنان "دشمن شماره یک" خود دانسته و با تأسی به منویات و هشدارهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای "جهاد کبیر" و مقابله با راهبرد "رخنه" و "نفوذ" دشمن در ارکان نظام و تضعیف "اراده ملی"، تلاش‌ها و اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در تحقق یافتن امنیت ملی ممتاز در کشور و منطقه پرآشوب فعلی را مورد تحسین قرار داده و آمادگی خود را برای رویارویی عاشورایی برابر هر تهدید احتمالی اعلام می‌دارد.



۹- ملت رشید و سرافراز ایران، "اقتصاد مقاومتی" و تلاش همه جانبه برای اقدام و عمل به آن را "نسخه نجات بخش کشور" برای عبور موفق و افتخارآمیز از دام تحریم‌های ظالمانه "نظام سلطه" و "دیکتاتوری مدرن اقتصادی" دانسته و از مسئولین و کارگزاران کشور می‌خواهد با اتکال به خدای متعال و اعتماد به ظرفیت‌های سرنوشت ساز درونی و جوانان خلاق و کارآفرین، نهادینه سازی رویکرد "مدیریت جهادی و انقلابی در صحنه‌ی "تولید ملی" و "تقویت ساخت درونی" را در دستور کار قرار داده و هوشمندانه با مسدود نمودن روزنه‌های امید دشمن برای تسلط بر اقتصاد ایران اسلامی و وابسته ساختن آن، اهداف شیطانی و شیوه‌های فریبکارانه آنان را با شکست مواجه سازند.



۱۰ - امت غیور و غیرتمند ایران اسلامی، ضمن تاکید بر اصل غیر قابل مصالحه و مذاکره بودن امنیت جمهوری اسلامی ایران، "اقتدار موشکی" را نماد "قدرت بازدارندگی"، تضمین "امنیت ملی" و "خط قرمز دفاعی" خود، و تداوم روند قدرت افزایی و ارتقای توان موشکی و توسعه توانمندی‌های دفاعی را حق مردم ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانسته وهرگونه مداخله در این زمینه را نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و خارج از صلاحیت هر کشور و نهادی می‌داند.



۱۱- ملت وفادر و فداکار ایران اسلامی، با قدردانی از مسئولان نظام، قوای سه گانه و همه کسانی که مجاهدانه و خالصانه در تلاش برای خدمت به انقلاب و میهن عزیز هستند و تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران و پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم - به ویژه قشر جوان آینده ساز کشور - در زمینه "اشتغال" و "معیشت"، از همه دستگاهها بخصوص دولت محترم می‌خواهد"همت جهادی" و "قاطعیت انقلابی" را دستور کار خود قرار داده و با کوتاه کردن دست غارتگران بیت‌المال و مسدود نمودن روزنه‌های تبعیض و رانت خواری و ناکام گذاردن توطئه دشمن در ایجاد فضای یأس و ناامیدی، ضمن دوری از شعارزدگی، برای ارتقا و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام های عملی، عینی و موثر بردارند.



۱۲- ملت مجاهد و شهید پرور ایران اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینی‌های شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و رادمردان دفاع مقدس و مدافع حرم و همچنین آتش نشانان فداکار و ایثارگر حادثه ساختمان "پلاسکو"، تکریم و تجلیل جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان را وظیفه دائمی خود دانسته و از مسئولان و دستگاههای مختلف می‌خواهد با برافراشته نگه داشتن پرچم "ایمان"، "جهاد" و "مقاومت"، در حاکم ساختن فرهنگ "ایثار" و "شهادت"، از هیچ تلاشی دریغ ننمایند.



۱۳- ملت هوشیار و موقعیت شناس ایران، با آگاهی از اهمیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر، "انتخابات" را الگوی کارآمد "مردم سالاری دینی" در کشور دانسته و با تأکید بر ضرورت هوشمندی همگانی برابر توطئه‌ها و ترفندهای فریبنده و پیچیده دشمن، حضور حماسی و مشارکت گسترده خود در انتخابات اردیبهشت ماه سال ۹۶ را تجدید عهد با انقلاب اسلامی و تقویت اقتدار و صلابت ملت و نظام دانسته و از داوطلبین محترم می‌خواهد با رعایت «تقوای سیاسی» و موازین شرعی، اخلاقی و قانونی و تعمیق فضای همدلی و برادری، زمینه برگزاری انتخاباتی حداکثری، پرشور و انقلابی را فراهم ساخته و دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید سازند.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جمعه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

مصادف با ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۸ و ۱۰ فوریه ۲۰۱۷»