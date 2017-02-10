مشکلات باعث منزوی شدن کارنامه درخشان انقلاب نشود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن قم به سیاست‌های راهبردی نظام اشاره کرد و گفت: ترامپ در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی گفته بود که ۴ هزار میلیارد دلار در عراق خرج کردید و صدام را برکنار کردید ولی امروز ایران در آنجا موفق است.

وی اظهار کرد: در هیچ دوره‌ای از تاریخ مثل امروز افکار عمومی چه مردم و چه دولت‌ها علیه شیطان بزرگ این طور یکدست و همگرا نشده بودند. از هنرپیشه و کارگردانی که علیه آمریکا بیانیه می‌نویسد تا سیاسی‌ها و شخصیت‌ها، ایرانی‌های مقیم آمریکا و حتی مردم و دولت‌های جهان از سیاست‌های آمریکا بیزار هستند.

ضرغامی با بیان اینکه امروز ایران نقش محوری دارد، اظهار کرد: شاه وقتی خواست از کشور برود سفیر آمریکا به دفترش رفت و به او گفت که الان موقع رفتن است، اما جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب دارای عزتمندی است.

رئیس سابق صداوسیما اظهار کرد: در مورد سوریه که محور مقاومت است، همه می‌گفتند که باید از بشار اسد عبور کرد، حتی سران کشورهایی مثل چین و روسیه هم در یک مقطع زمانی تمایل داشتند اما جمهوری اسلامی تأکید کرد که بشار اسد باید بماند.

وی تحریک قومیت‌ها در ابتدای انقلاب برای مقابله با امام و انقلاب، جنگ ۸ ساله و توطئه سال ۸۸ را از تلاش‌های دشمنان برای ضربه‌زدن به انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این توطئه‌ها به نتیجه نرسید و ایران روز به روز قوی‌تر شد و بر آرمان‌های خودش ایستاد و دستاوردهای انقلاب اسلامی با همه فشارها و توطئه‌ها، حفظ شد.

کیفرخواست ناخواسته مسئولان برای نظام

ضرغامی با انتقاد از تندروی برخی‌ها در نشان دادن نقاط ضعف دولت‌ها اظهار کرد: من باید گله کنم و تأسف خودم و شما را اعلام کنم که متأسفانه دولت‌ها در قضاوت کردن نسبت به گذشتگان جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه این مسئله قبل از آنکه سیاسی باشد، اخلاقی است، تصریح کرد: ممکن است مشکلات اقتصادی داشته باشیم که زیاد داریم ولی این دلیل نمی‌شود دستاوردهای انقلاب زیرسئوال برود.

رئیس سابق صداوسیما افزود: گرفتاری‌های مردم و فقر و بی‌تدبیری‌ها زیاد است و برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی مردم را ناامید می‌کند ولی هیچ کدام از اینها نباید باعث شود کارنامه درخشان جمهوری اسلامی منزوی شود.

ضرغامی گفت: وقتی جریان‌های سیاسی می‌خواهند همدیگر را نقد کنند توجه ندارند و اردوگاه مقابل را به بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی متهم می‌کنند. در واقع هر دو طرف کیفرخواست ناخواسته برای جمهوری اسلامی درست می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشرفت‌های نظام در حوزه زیرساخت‌ها، برق‌رسانی، آب‌رسانی، مخابرات، حوزه بهداشت و سلامت و... را غیرقابل مقایسه با قبل از انقلاب دانست.

وی برق‌رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ضریب ۹۷ درصدی گازرسانی، توسعه راه‌ها، اجرای پروژه آبرسانی و... را از جمله خدمات نظام به مردم قم ذکر کرد و گفت: خدمات‌رسانی به مردم قم به گونه‌ای است که هر چقدر تلاش شود باز هم خدمت مردم این شهر به انقلاب جبران نمی‌شود.

ضرغامی تأکید کرد: پروژه‌های برجسته علمی در کشور ما، دنیا را متحیر کرد و در بسیاری از رشته‌ها جزو ۱۰ کشور اول در جهان هستیم. همه این پیشرفت‌ها در دوران تحریم انجام شده و این خودباوری را انقلاب به جوانان ما داده است.

وی با بیان اینکه موشک‌هایی که به تازگی تست شده، بزرگ‌ترین دستاورد ما در حوزه امنیت منطقه و کشور است، اظهار کرد: شهید طهرانی مقدم با ۱۰ نفر از جوانان که معتقد بودند «ما می‌توانیم» این موشک‌ها را ساختند. امروز تمام زیرزمین‌های کشور پر از موشک‌های دوربرد است که اگر کوچکترین تهدیدی علیه کشور ما صورت بگیرد، دریچه‌ها باز می‌شود و این موشک‌های دوربرد دشمنان را نشانه می‌گیرد.

رابطه رهبری با مردم واسطه نمی‌خواهد

ضرغامی با تشریح انواع مرزبندی‌ها تأکید کرد: آنجایی که مرزبندی باید حفظ شود باید در مقابل دشمن باشد. مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به بعضی‌ها فرمودند با ضد انقلاب و سلطنت‌طلب و استکبار و مطرب فراری مرزبندی کنید، ولی زبان‌ها بسته شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸ اظهار کرد: در آن زمان گردوغبار ایجاد کردند و به این کشور لطمه زدند.