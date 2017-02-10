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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

نماینده ولی فقیه در مازندران:

مردم «عاشوراوار» و «غدیروار» پای انقلاب ایستاده‌اند

مردم «عاشوراوار» و «غدیروار» پای انقلاب ایستاده‌اند

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اظهار اینکه مردم عاشورا وار و غدیر وار پای انقلاب ایستاده‌اند گفت: پاسخ همه منفی‌بافی‌ها و تهدیدها در ۲۲ بهمن به دشمنان داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم دل در اسلام و انقلاب دارند و همواره پای نظام و رهبری ایستاده‌اند.

وی از ۲۲ بهمن به‌عنوان روز مهم و تاریخی یادکرد و گفت: مردم در این مراسم برابر دشمنان و یاوه‌گویان ایستادند و از رهبری، امام راحل، شهدا و ارزش‌ها حمایت کردند.

وی بابیان اینکه مردم بعد از ۳۸ سال پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند افزود: باگذشت سال‌ها، میلیون‌ها نفر در قالب رفراندم پای انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این حرکت در جهان بی‌سابقه است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با عنوان اینکه دشمنان تهدیدهای مختلف ازجمله جنگ سخت، نرم و راه‌اندازی داعش را به کار گرفته‌اند اظهار داشت: بااین‌حال مردم پای انقلاب ایستاده‌اند و حضور پرشکوه ملت ازنظر سیاسی و جامعه‌شناسی بسیار مهم است.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری درباره ترامپ و این تازه‌وارد اشاره کرد و گفت: این آقای تازه‌وارد که در سیاست و امنیت جهان بحران ایجاد کرده، چهره واقعی آمریکا را نشان داده است.

امام‌جمعه ساری تصریح کرد: استکبار از ایران هراسی به‌عنوان یک حربه و بهانه استفاده می‌کنند تا سلاح‌های خود را به کشورهای منطقه فروش رسانند و آمریکا در سال ۲۰۱۲ حدود دو هزار میلیارد تومان تجهیزات پیشرفته در اختیار کشورهای منطقه خلیج‌فارس قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران عنوان کرد: ایران اسلامی امروز به یک قدرت جهانی، مقتدر و الهی تبدیل‌شده است و دنیا نمی‌تواند از قدرت ایران بگذرد و آن را نادیده گیرد.

وی با بیان اینکه ایران به سلاح های مسلح رسیده است گفت: امروز ایران قدرتمند است و باید به مسائل سیاسی و دفاعی توجه بیشتری داشته باشیم.

کد مطلب 3903094

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