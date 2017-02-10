به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورالله طبرسی در خطبههای نماز جمعه ساری با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم دل در اسلام و انقلاب دارند و همواره پای نظام و رهبری ایستادهاند.
وی از ۲۲ بهمن بهعنوان روز مهم و تاریخی یادکرد و گفت: مردم در این مراسم برابر دشمنان و یاوهگویان ایستادند و از رهبری، امام راحل، شهدا و ارزشها حمایت کردند.
وی بابیان اینکه مردم بعد از ۳۸ سال پای انقلاب و نظام ایستادهاند افزود: باگذشت سالها، میلیونها نفر در قالب رفراندم پای انقلاب ایستادگی کردهاند و این حرکت در جهان بیسابقه است.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با عنوان اینکه دشمنان تهدیدهای مختلف ازجمله جنگ سخت، نرم و راهاندازی داعش را به کار گرفتهاند اظهار داشت: بااینحال مردم پای انقلاب ایستادهاند و حضور پرشکوه ملت ازنظر سیاسی و جامعهشناسی بسیار مهم است.
وی به فرمایش مقام معظم رهبری درباره ترامپ و این تازهوارد اشاره کرد و گفت: این آقای تازهوارد که در سیاست و امنیت جهان بحران ایجاد کرده، چهره واقعی آمریکا را نشان داده است.
امامجمعه ساری تصریح کرد: استکبار از ایران هراسی بهعنوان یک حربه و بهانه استفاده میکنند تا سلاحهای خود را به کشورهای منطقه فروش رسانند و آمریکا در سال ۲۰۱۲ حدود دو هزار میلیارد تومان تجهیزات پیشرفته در اختیار کشورهای منطقه خلیجفارس قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در مازندران عنوان کرد: ایران اسلامی امروز به یک قدرت جهانی، مقتدر و الهی تبدیلشده است و دنیا نمیتواند از قدرت ایران بگذرد و آن را نادیده گیرد.
وی با بیان اینکه ایران به سلاح های مسلح رسیده است گفت: امروز ایران قدرتمند است و باید به مسائل سیاسی و دفاعی توجه بیشتری داشته باشیم.
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