دیکتاتور سابق تونس و همسر وی به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سابق تونس و همسر وی در جریان برگزاری دادگاهی غیابی و به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شدند.

«لیلی طرابلسی» همسر دیکتاتور سابق تونس به سه سال زندان محکوم شد.

«سفیان السلیطی» سخنگوی رسمی دادستانی تونس گفت: زین العابدین بن علی و همسر وی در دادگاهی که روز سه شنبه گذشته درباره فساد مالی و اداری برگزار شد، متهم شناخته شدند.

پرونده فساد مالی بررسی شده در دادگاه سه شنبه تونس همچنین وزیر سابق محیط زیست را به مدت پنج سال و نیز یکی دیگر از اعضای وزارت کشور را به مدت سه سال زندان محکوم کرد.

دیکتاتور سابق تونس در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ و پس از ۲۳ سال ریاست جمهوری در این کشور به عربستان سعودی فرار کرد.