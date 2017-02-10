  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

به اتهام فساد مالی؛

دیکتاتور سابق تونس و همسر وی به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

دیکتاتور سابق تونس و همسر وی به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

مقامات قضایی تونس در جریان بررسی پرونده فساد مالی علیه دیکتاتور سابق این کشور و همسر وی، آن ها را به 10 سال زندان محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سابق تونس و همسر وی در جریان برگزاری دادگاهی غیابی و به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شدند.

«لیلی طرابلسی» همسر دیکتاتور سابق تونس به سه سال زندان محکوم شد.

«سفیان السلیطی» سخنگوی رسمی دادستانی تونس گفت: زین العابدین بن علی و همسر وی در دادگاهی که روز سه شنبه گذشته درباره فساد مالی و اداری برگزار شد، متهم شناخته شدند.

پرونده فساد مالی بررسی شده در دادگاه سه شنبه تونس همچنین وزیر سابق محیط زیست را به مدت پنج سال و نیز یکی دیگر از اعضای وزارت کشور را به مدت سه سال زندان محکوم کرد.

دیکتاتور سابق تونس در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ و پس از ۲۳ سال ریاست جمهوری در این کشور به عربستان سعودی فرار کرد.  

کد مطلب 3903110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها