نماینده ولی فقیه واستاندار گیلان از حضور پرشور مردم قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، آیت الله زین العابدین قربانی و محمدعلی نجفی در پیامی مشترک از حضور پرشکوه و آگاهانه مردم شریف گیلان در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کردند.

در متن این پیام آمده است: خداقوت به گام های استوارتان، سربلند باد پرچم همت و آزادگی تان و درود خدا بر عزم راسخ و بصیرت بی همتایتان که در زیر بارش باران و سرمای هوا، سیل خروشان جمعیت راهپیمایی به اقیانوس بزرگ وحدت و همدلی برای بزرگداشت نعمت های انقلاب و پاسداشت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبدیل شد.

دگربار سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حضور با شکوه شما مردم شریف و ولایت مدار در راهپیمایی یوم االله ۲۲ بهمن و ثبت صحنه های به یادماندنی، نشان داد که مردم گیلان همچون دیگر هموطنانشان فارغ از هرگونه سلایق و اندیشه حزبی و جناحی در تجدید میثاق با آرمان های امام راحل(ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب و پاسخ محکم به یاوه گویان و دشمنان نظام یکصدا هستند.

اینجانبان از مردم مؤمن، انقلابی و عزیز گیلان که جلوه دیگری از شکوه وحدت ملی را به نمایش گذاشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرده و سعادت، سربلندی و بهروزی همگان را در مسیر دستیابی همه جانبه به آرمان‌های تابناک انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند منان مسألت می‌ کنیم.