مسئولان قدر این مردم را بدانند/ ترسی از آمریکا نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: امروز برگ زرین دیگری به کتاب تاریخ ایران اضافه شد؛ حضور حماسی مردم ایران ولایتمداری و تابعیت از مقام معظم رهبری بر اساس آموزههای اسلامی و دینی است.
وی افزود: ۳۸ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران میگذرد و هر روز به استاد و پیشرفت ایران اضافه می شود.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: وحدت و همدلی، اخلاق مداری و حمایت در همه لایههای اجتماعی از نظام را شاهد هستیم؛ اگر ما در اوایل انقلاب دارای رتبه اندکی در زمینه علمی بودیم، امروز در دانش و فناوری نوین دارای رتبه عالی هستیم.
وی با بیان اینکه اقتدار سیاسی و فرهنگی روز به روز در حال پیشرفت است، بیان کرد: امروز ایران به خودکفایی دفاعی رسیده است که این در پرتو انقلاب و حمایتهای مردمی و تلاش مسئولین با هدایت رهبری بوده است.
صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: از آغاز انقلاب، دشمنان با همه ابزارها تلاش میکنند برابر این انقلاب بایستند و ضربه وارد کنند و چندین بار شکست خوردهاند. این انقلاب پشتیبانی به نام خدا دارد و اگر چیزی هم نداشته باشد همین که خدا را دارد یعنی همه چیز دارد و میبینید روز افزون به عزت ایران اضافه میشود.
وی با بیان اینکه دشمنان در همه زمانها شکست خوردهاند، گفت: خداوند در زمان حمله دشمن، اقتدار نظامی به ایران میدهد، انحصار علمی کنند ولی نخبگان حماسه علمی میآفرینند؛ این انقلاب را خدا هدایت میکند و رهبری خدایی دارد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح کرد: با هدایتهای رهبری این انقلاب به صاحب اصلیاش خواهد دید و آن حکومت اسلامی عدالت را گسترش خواهد داد.
وی تاکید کرد: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و برای حل مشکلات مردم تلاش کند.
صفایی بوشهری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت: باید به تاریخ روسای جمهور آمریکا نگاه کنند که هر کدام در برابر زیادهگوییهایشان چگونه مشت محکمی از مردم ایران خورده است.
وی افزود: آنها میگویند ما قدرت برتر جهان است اما از مسلمانان چند کشور میترسند که این نشان از ضعف حق آنهاست.
امام جمعه بوشهر گفت: ایران اسلامی امروز پذیرای صدها خبرنگار خارجی است و در هفته آینده نیز در بوشهر میزبان ورزشکارانی از کشورهای خارجی است که این نشان یک فضای پر از امنیت و احترام است.
وی اضافه کرد: کشوری که خود را ابرقدرت و محافظ حقوق بشر میداند امروز از چند کشور مسلمان می ترسد. مردم ایران نه به تعهدات آمریکا اعتماد میکند و نه از آمریکا ترسی به دل راه میدهد.
صفایی بوشهری با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت زهرا(س) افزود: انقلاب ما انقلاب فاطمیه و حضرت زهرا نماینده ولایت مداری است.
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