فیلم/ حماسه ای به رنگ حضور/۲۲بهمن سال ۹۵ ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مسیر راهپیمایی ارومیه خیابانهای منتهی به مصلی امام خمینی (ره) مملو از جمعیتی بوده که آمده بودند تا قطره‌ای از این دریای بیکران باشند.

امروز مرد و زن، پیرو جوان همه آمده‌اند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با شهدا و امام راحل بلکه با آرمانهای والای انقلاب اسلامی فداکاری، عزت و اقتدار خود را به جهانیان ثابت کنند.

نکته قابل توجه اینکه وجود سرمای هوا مانع حضور مادران با کودکان و نوزادان، زنان و مردان پیرنشد و حتی تعدادی از همشهریانی با ویلچر سعی کرده‌اند از غافله عقب نمانند.

اقلیت‌های دینی آذربایجان غربی اعم شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشتی و ... همگام با آحاد ملت ایران، با خلق حماسه‌ای ماندگار، در ۲۲ بهمن استمرار حرکت مردمی انقلاب را بار دیگر ثابت و دشمنان و بدخواهان ملت را از هر گونه طمع ورزی مأیوس کردند.

آری امروز اقلیت‌های مذهبی ارومیه و استان شانه به شانه هم آمده بودند تا در سالروزدهه فجر وحدت و انسجام را به دنیا نشان دهند.

درنگاه های مردم ارومیه اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ که از ساعات اولیه صبح در میدان ولایت فقیه جمع و آماده آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن بودند همبستگی و وحدت مردمی در راستای اعتلای نظام اسلامی و خواری و زبونی دشمنان و سردمداران کفر جهانی موج می‌زد.

امروز تمام آحاد مردم استان به خصوص ارومیه یکرنگ و یکصدا ندای مرگ بر آمریکا سردادند تا نشان دهند بعداز گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان پای آرمانهای انقلاب و اسلام ثابت قدم هستند.