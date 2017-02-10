خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان‌های مختلف حواشی جالبی داشت، حواشی که در برخی استان‌ها تکرار شد مانند گل‌باران مسیرهای راهپیمایی توسط بالگردها و پاسخ‌های قاطع مردم به تهدیدات و سخنان ترامپ و همچنین حاشیه‌های خاص مانند توزیع کیک تولید شهید مدافع حرم در ورامین و راهپیمایی عروس و داماد ساروی.

همچنین با توجه بارش باران و برف در نزدیک به ۱۰ استان کشور راهپیمایی امروز در برخی استان‌ها مانند گیلان و مازندران زیر باران و در همدان زیر بارش برف برگزار شد.

برخی دیگر از حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان های مختلف کشور را در زیر می‌خوانید.

* اجرای گروه سرود دانش‌آموزی و گروه رزم نواز از بخش‌های برنامه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین بود.

* راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین، رنگ و بوی فاطمی به خود گرفته و بنرهایی با نام حضرت فاطمه(س) در نقاط مختلف شهر به‌ویژه میدان امام خمینی(ره) نصب‌شده بود.

* ۲۲ بهمن سالروز تولد و شهادت شهید «مهدی ثامنی راد» از شهدای ایرانی مدافع حرم حضرت زینب(س) شهرستان ورامین است و به همین خاطرجمعی از وابستگان و بسیجیان ورامینی، کیک تولدی به یاد این شهید مدافع حرم تهیه و در میدان امام حسین(ع) در میان راهپیمایان توزیع کردند. امروز تولد این شهید مدافع حرم با سالروز ولادت انقلاب اسلامی همزمان شده بود.

* به همت برخی نهادها و ارگان‌های شهرستان ورامین، ایستگاه گریم روی صورت دانش آموزان و کودکانی که در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شرکت کرده بودند، راه‌اندازی شد.

*حمل پرچم ۴۰ متری جمهوری اسلامی ایران نیز توسط راهپیمایان ورامینی از دیگر بخش‌های برنامه امروز بود که موردتوجه حاضران در مراسم قرار گرفت.

*پهبادهایی مزین به تصویر شهید حسن تهرانی مقدم در میان راهپیمایان ورامینی توزیع شد.

*راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در رشت هم حال و هوای دیگری داشت و این راهپیمایی با حاشیه‌های جالبی همراه بود. جنبش خودجوش «ترامپ متشکریم» یکی از حاشیه‌های جذاب این راهپیمایی بود.

*عشایر عرب و بختیاری خوزستان هم با پوشیدن لباس محلی و سردادن شعارهایی به زبان مادری خود، ثابت کردند همیشه بزرگ‌ترین حامی انقلاب و کشور هستند و تا پای جای برای آرمانی اسلامی خود ایستاده‌اند.

*عبور راهپیمایان اهوازی از روی پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علم‌الهدی (پل چهارم) که بر روی رودخانه کارون است جلوه‌ای ویژه به‌روز ۲۲ بهمن امسال داد.

*راهپیمایی در شهرهای عشایری استان چهارمحال و بختیاری ازجمله لردگان، اردل، چلگرد، فارسان و... هم وصف و حالی دیگر داشت. حضور گسترده عشایر با لباس محلی «چوقا» و «دبیت» در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال همانند سال‌های دیگر بسیار پرشور بود.

*خیابان‌های یزد امروز نه‌فقط مردم مسلمان بلکه حضور زرتشتیان و کلیمی‌ها را نیز شاهد بود و آن‌ها نیز به عشق کشور و انقلاب با لباس‌های رسمی و پلاکاردهایی در دست در این مراسم حاضر شده بودند و همراه مسلمین برای حفظ انقلاب اسلامی شعارهای ضد استکباری سر می‌دادند.

*کودکان یزدی هم امروز در این جشن لحظه‌هایی شاد تجربه کردند و در کنار هنرمندان یزدی در مسیر راهپیمایی جشن انقلاب برگزار کردند و آنچه از انقلاب در ذهن خود داشتند، بر پارچه ۱۲ متری نقاشی کردند تا آن را برای کودکان آینده به یادگار بگذارند. دانش آموزان یزدی هم امروز با سرودی که ۱۳۵۷ نفری آن را زمزمه می‌کردند، حضور خود را در این راهپیمایی باشکوه پررنگ‌تر از همیشه اعلام کردند.

*امروز پرچم آمریکا یک‌بار دیگر در آتش خشم مردم در استان های مختلف کشور شعله‌ور شد و سوخت و انزجار این مردم برای آدمک‌هایی که نماد ترامپ، اوباما، بوش و دیگر سیاستمداران بدعهد و فتنه‌گر بود به نمایش گذاشته شد.

*اقلیت‌های دینی آذربایجان غربی اعم شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشت، مسیحی و... همگام با آحاد ملت ایران، با خلق حماسه‌ای ماندگار، در ۲۲ بهمن استمرار حرکت مردمی انقلاب را بار دیگر ثابت و دشمنان و بدخواهان ملت را از هرگونه طمع‌ورزی مأیوس کردند.

*همدانی‌ها امسال زیر بارش برف و رحمت الهی با حضور حماسی در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پاسخی دندان‌شکن به تهدیدات دشمنان دادند و با شرکت گسترده خود سنگ تمام گذاشتند.

*مردم اصفهان امروز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی به طول ده‌ها متر را در میدان نقش‌جهان و در برابر جایگاه به نشانه وفاداری به‌نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر کشیدند تا به دنیا بگویند سایه این انقلاب و نظام تا همیشه بر سر این ملت خواهد بود.

*عکس‌هایی از شهدای هسته‌ای ازجمله شهید احمدی روشن بر دستان مردم اصفهان در میدان نقش‌جهان چشم دوربین خبرنگاران خارجی را به چالش کشید و با زبانی گویا عزم ملت ایران در دفاع از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با مستکبران را در گوش دنیا فریاد کرد.

*در این مراسم ۳۸ سبد دسته‌گل به شکل نمادین به یاد شهدای والفجر هشت و شهدای آتش‌نشان بانوای «الله‌اکبر» تقدیم مردم انقلابی اصفهان شد.

*امروز پس از سخنرانی قالیباف شهردار تهران در جمع مردمی که در میدان نقش‌جهان گرد آمدند سید رضا نریمانی در آستانه ایام فاطمیه به مدیحه‌سرایی پرداخت و هم‌زمان درب‌های حرمین شریفین رونمایی شد.

*اعلام انزجار نسبت به «ترامپ، نتانیاهو و ملک‌سلمان» در تبریز یکی دیگر از حاشیه‌های راهپیمایی امروز بود. پوسترها و عکس‌های این مستکبران در تبریز و توسط جوانان انقلابی به آتش کشیده شد.

*دل نوشته‌های کودکان تبریزی برای رهبر انقلاب نیز از دیگر حاشیه‌های راهپیمایی امروز بود. غرفه‌هایی برای این منظور در مسیرها تعبیه‌شده بود.

*مقابل درب مصلای وحدت گرگان آدمکی پارچه‌ای با تصویر ترامپ به آتش کشیده شد و چند پسربچه نوجوان که شاهد این آتش‌بازی بودند با یکدیگر نقشه می‌کشیدند که برای چهارشنبه‌سوری هم به‌جای ترقه فقط ماکت ترامپ را آتش بزنند.

* در استان‌های مختلف کشور ازجمله لرستان هم جوانان و نوجوانان پیام‌ها و حرف‌های خود را روی بنرهای نصب‌شده خطاب به ترامپ نوشتند و تأکید کردند که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»

حاشیه‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان‌ها به روایت تصویر

فرزندان شهید مدافع حرم

پاسخ مردم به تهدیدات ترامپ

حضور عروس و داماد مازندرانی در راهپیمایی

به آتش کشیدن آدمک های ترامپ، نتانیاهو و ابلیسک

حضور عشایر با لباس محلی