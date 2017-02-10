مردم به تهدیدهای ترامپ توجهی نمی کنند/ امنیت را مدیون رهبری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه‌ های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور و پرتعداد نمازگزاران تبریزی در مصلی اعظم تبریز برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمنان با دیدن این حضور مردم ناامید شدند و بازهم نقشه های آنها شکست خورد.

وی سپس با بیان اینکه مردم با این حضور دوستان نظام را خوشحال و دشمنان نظام را ناراحت و ناامید کردند، ادامه داد: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن بعد از ۳۸ سال نشان ‌دهنده شور و نشاط انقلابی مردم همچون سال‌ های اولیه انقلاب است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه مردم ایران با قدرت نشان می دهند که به راه خود ادامه خواهند داد، افزود: فردی نمی ‌تواند این ملت را از راهی که انتخاب کرده‌ اند، باز دارد. مردم بزرگ ایران اسلامی امروز با حضور میلیونی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که با گذشت ۳۸ سال با همان روحیه پشتیبان ولایت هستند.

وی با بیان اینکه هیچ قدرتی نمی ‌تواند این عظمت و عزت مردم ایران را از بین ببرد، اظهار داشت: قبل از انقلاب رژیم هرکسی را انتخاب می‌ کرد همان می‌شد ولی اکنون در جامعه دموکراسی حاکم است و مردم سرنوشت خود را تعیین می ‌کنند.

حاکمیت ولایت فقیه یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب است

آیت ‌الله‌ مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه امنیت امروز کشورمان را مدیون رهبری هستیم، گفت: حاکمیت ولایت فقیه یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بوده است، ابراز داشت: اکنون نیز نباید این شعارهای انقلابی از زبان‌ ها بیافتد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تبعیض ‌ها را از بین برد، گفت: انقلاب باعث سر و سامان یافتن فقرا شد درحالیکه قبل از انقلاب درآمدهای حاصل از فروش منابع مردم ایران صرف آمریکا می شد.

آیت ‌الله‌ مجتهد شبستری با اشاره به اینکه مردم با بصیرت امروز در راهپیمایی شرکت کردند، گفت: قبل از انقلاب جهانیان تصور می ‌کردند که اسلام فاقد عنصر مبارزه است ولی دیدند که پیروان اسلام حکومت اسلامی تشکیل دادند و با مستکبران مبارزه کردند.

ماهیت آمریکا برهمه آشکار شده است

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه ماهیت آمریکا امروز برهمه آشکار شده است، افزود: ترامپ زحمت ما را کم کرد و با حرف هایش ماهیت آنها را آشکار کرد.

وی درهمین خصوص افزود: ترامپ با دستبند زدن به کودک پنج ساله و سخن گفتن از گزینه‌ های روی میز ماهیت آمریکا را آشکار کرد.

آیت ‌الله‌ مجتهد شبستری با اشاره به اینکه مردم به تهدیدهای ترامپ توجهی نمی کنند، گفت: ملت ایران همانطوری که به خنده‌ های اوباما توجه نکردند حالا نیز به بدگویی‌ های ترامپ توجهی نخواهند کرد.