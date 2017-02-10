هفته بیست و سوم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و سوم این رقابت‌ها عصر جمعه ۶۳ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب آتا بیک زودتر از خط پایان گذشت و طاهر گوگ نژاد با اسب امیر شا و علی محمد غراوی با اسب نازیلا به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر بود که بنیامین جرجانی با اسب کوانتوم عنوان اول را به دست آورد و پیمان قلرعطا با اسب بازنوش قره بلاغ و کمال دالیجه عطا با اسب تک گل به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب بورن توران موفق به کسب مقام اول شد و جواد آچاک با اسب میلواکی و بنیامین جرجانی با اسب لیدی هج به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر شکل گرفت که بنیامین جرجانی با اسب هج دیو زودتر از خط پایان عبور کرد و کمال دالیجه عطا با اسب ایلوسیو و ستار مهرانی با اسب پهلوان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۸ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب هج سنت نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و عیدمحمد غراوی با اسب ژورا و نادر صالح پور با اسب هج استار نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آرمین آق آتابای با اسب بای بای موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی با اسب وسوسه و جواد آچاک با اسب اشکان خان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب برناردینی موفق به کسب مقام اول شد و متین جرجانی با اسب پالو و ابوطالب چاریزاده با اسب فدرال به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، ۲۸ و ۲۹ بهمن در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی در گلستان پس از حدود دو دهه به استان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.